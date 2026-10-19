Vigilancia Aduanera blinda la ruta atlántica del narcotráfico con el nuevo patrullero 'Torgo II'

Canarias contará con un nuevo medio para combatir el narcotráfico y el contrabando por vía marítima. El puerto de Santa Cruz de Tenerife será la base permanente del Torgo II, el patrullero de altura que se incorpora al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para reforzar las operaciones de vigilancia e interceptación en el Atlántico.

La posición del archipiélago, en medio de las rutas marítimas que conectan África, América y Europa, convierte a sus aguas en un punto estratégico para el control del tráfico de drogas. Desde Tenerife, el nuevo buque podrá desarrollar operaciones en alta mar y colaborar en la detección e interceptación de embarcaciones sospechosas.

El Torgo II tiene 38 metros de eslora, alcanza los 30 nudos de velocidad y cuenta con una autonomía superior a las 1.500 millas náuticas. Puede operar con una tripulación de hasta 18 especialistas y dispone de sistemas de comunicación por satélite, equipos de visión térmica y una embarcación auxiliar para realizar abordajes e inspecciones.

Tenerife se suma al despliegue contra el narcotráfico

La incorporación del patrullero se enmarca en el dispositivo marítimo de Vigilancia Aduanera, que distribuye sus medios entre puntos estratégicos de España. Además de Canarias, el despliegue incluye Galicia y Baleares, con embarcaciones destinadas a vigilar las rutas del Atlántico y el Mediterráneo occidental.

El Torgo II trabajará coordinadamente con otros buques del servicio, como el Torgo I, con base en el puerto gallego de Brens; el patrullero Cóndor, en Palma; y los buques de operaciones especiales Petrel I y Fulmar.

Más de 46 toneladas de cocaína incautadas desde 2021

Vigilancia Aduanera cuenta con 47 embarcaciones operativas repartidas en 25 bases marítimas. Su actividad supera las 280.000 millas navegadas y las 4.000 inspecciones anuales, según los datos facilitados.

Desde 2021, las intervenciones directas en el mar han permitido incautar más de 46 toneladas de cocaína y 200 toneladas de hachís. La incorporación del Torgo II permitirá reforzar los medios disponibles para combatir estas actividades delictivas, con Tenerife como punto de partida de sus operaciones.