Activado este martes el aviso amarillo por lluvias también en La Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes el aviso amarillo por lluvias en La Palma. La alerta de temporal lluvioso estará activa desde las 10.00 hasta las 17.59 horas de este martes 20 de octubre.

Recordar que ya este pasado lunes se activó también el aviso amarillo por lluvias en El Hierro, una previsión que se mantendrá al igual hasta la tarde de este martes.

La llegada de la DANA Adam ha traído al archipiélago chubascos que pueden ser fuertes, persistentes e ir acompañados de tormenta.

En lo que respecta a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, los cielos serán poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos durante el día. En Gran Canaria y Tenerife, habrá intervalos nubosos tendiendo a nuboso durante las horas centrales en zonas de interior, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional tipo goterón.

En el resto de islas, el cielo será nuboso con lluvias débiles. En La Palma y en El Hierro las lluvias serán localmente moderadas o persistentes, que pueden darse en forma de chubascos fuertes e ir acompañadas de tormenta.

En lo que se refiera a las temperaturas, las mínimas llegarán sin cambios o en ligero descenso. Las máximas, además, con pocos cambios. Las Palmas de Gran Canaria tendrá máximas de 25 grados y mínimas de 20, mientras que Santa Cruz de Tenerife contará con máximas de 26 grados y mínimas de 21 grados.

El viento soplará del nordeste flojo en las islas orientales y de componente este moderado en las islas occidentales.

Predicción para este miércoles en Canarias

Este miércoles, 21 de octubre, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, el cielo tendrá intervalos nubosos por la mañana tendiendo por la tarde a nuboso con lluvias débiles, localmente moderadas o persistentes.

En el resto de islas, estará nuboso en vertientes norte y este e intervalos nubosos en el resto, con lluvias débiles localmente persistentes y algún chubasco ocasional en El Hierro, y con probables lluvias débiles en el resto de islas montañosas.

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero ascenso. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el nordeste y sudeste de las islas montañosas y en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura.