ATA premia a Economía por su plan para autónomos y la CCE felicita a Domínguez

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias ha recibido el Premio Autónomo del Año 2026 concedido por ATA en reconocimiento a las medidas puestas en marcha para los trabajadores por cuenta propia de las islas.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) felicitó este lunes al vicepresidente y consejero del área, Manuel Domínguez, después de la entrega del reconocimiento durante la XXV edición de estos premios.

El Plan de Respaldo de Autónomos

ATA ha reconocido la elaboración del Plan de Respaldo de Autónomos, puesto en marcha por el Gobierno de Canarias a comienzos de este año con medidas fiscales, económicas y de apoyo a la conciliación.

Entre ellas figura la exención del IGIC para empresarios autónomos con una facturación anual de hasta 50.000 euros. Según la CCE, esta medida convierte a Canarias en la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios.

El plan también contempla ayudas y exenciones destinadas a facilitar la conciliación de la actividad profesional y familiar.

Entre estas medidas se incluyen subvenciones para contratar personal cuando el autónomo se encuentre de baja por enfermedad o embarazo, así como ayudas para el cuidado de menores.

Tarifa cero durante los dos primeros años

Otra de las medidas incluidas es la denominada tarifa cero, que subvenciona las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante sus dos primeros años de actividad.

La CCE señala que participó, junto a ATA, en la elaboración del plan y ha mostrado su disposición a colaborar en futuras iniciativas dirigidas al tejido empresarial y al empleo.

El reconocimiento de ATA llega así en el mismo año en el que Canarias ha puesto en marcha un paquete de medidas que combina reducciones fiscales, ayudas a la conciliación y subvenciones a las cuotas de quienes comienzan una actividad por cuenta propia.