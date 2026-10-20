Carrera profesional en Canarias: así es el nuevo complemento salarial para funcionarios hasta 2030

El Gobierno de Canarias ha ratificado junto a las organizaciones sindicales SEPCA, Intersindical Canaria, UGT, CCOO, CSIF y Cobas el acuerdo definitivo para la implantación de la carrera profesional horizontal para el personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma. El pacto, suscrito bajo la presencia del presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, fija la concesión de un complemento retributivo con un coste acumulado de 40 millones de euros que se aplicará de forma progresiva a lo largo de los próximos cuatro ejercicios hasta su consolidación total en 2030.

El itinerario presupuestario comenzará con las cuentas autonómicas de 2027, que incorporarán la primera partida correspondiente al 25% de la retribución. Para agilizar la tramitación administrativa, el abono del primer ejercicio se hará efectivo a partir de la nómina de julio de 2027 e incluirá los importes mensuales atrasados desde enero de ese mismo año. Posteriormente, el porcentaje percibido por los empleados públicos se incrementará al 50% en 2028, al 75% en 2029 y alcanzará el 100% en el año 2030.

Encuadramiento extraordinario y escala de cinco tramos

El proceso fijado articula un encuadramiento inicial, de carácter excepcional y por una sola vez, para el personal que se encuentre en situación de servicio activo o equivalente a 1 de enero de 2027 y cuente con al menos cinco años de antigüedad reconocida a 31 de diciembre de 2026. La asignación dentro del grupo o subgrupo profesional correspondiente se determinará mediante una escala de cinco escalones ligada a los años de servicio acumulados:

Escalón 1: 5 años de antigüedad.

Escalón 2: 11 años de antigüedad.

Escalón 3: 17 años de antigüedad.

Escalón 4: 23 años de antigüedad.

Escalón 5: 28 años de antigüedad.

Los trabajadores que aún no reúnan los cinco años de servicios previos, así como las nuevas incorporaciones a la función pública, se irán integrando en el sistema según alcancen la antigüedad exigida. Paralelamente, el Gobierno y los representantes sindicales continuarán avanzando en la mesa técnica para vincular el desarrollo de la carrera profesional a la evaluación por desempeño.

Fin a la desigualdad respecto a Sanidad y puesta en valor del servicio

Durante el acto, Fernando Clavijo puso de relieve que este acuerdo salda una deuda histórica con el personal de la Administración General, equiparándolo a sectores de la comunidad que ya disfrutaban de este derecho, como el Servicio Canario de la Salud (SCS). El presidente incidió en que la medida persigue "reconocer el talento, incentivar la motivación y avanzar hacia una Administración pública más eficaz, moderna y cercana a la ciudadanía".

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, valoró la experiencia como un pilar fundamental para el progreso del servicio público que repercute en la ciudadanía. Desde el ámbito sindical, las centrales firmantes destacaron la relevancia de un hito que hace justicia retributiva tras años de reivindicaciones y acaba con la desigualdad respecto a otros colectivos del empleo público regional.