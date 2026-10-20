Clavijo destaca "más fondos" para vivienda pública y anuncia "limitar" la compra a extranjeros

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este martes en el Parlamento autonómico su gestión en materia habitacional al asegurar que el Ejecutivo insular está destinando "más fondos que nunca" a la construcción de vivienda pública.

En respuesta a las preguntas formuladas por la oposición durante la sesión de control, el dirigente nacionalista justifica un "cambio de rumbo" basado en el "gasto presupuestario" y la "regulación" para intentar contener la crisis de oferta que atraviesan las islas.

Tres medidas para "facilitar" la vivienda

Entre las iniciativas desplegadas por el Ejecutivo regional, Clavijo pone en valor la aprobación de tres decretos orientados a "facilitar" el acceso a inmuebles a la población local. Sin embargo, el presidente canario va más allá al anunciar "medidas intervencionistas", como el "endurecimiento" de los requisitos de antigüedad y residencia previa para optar a pisos protegidos o alquileres sostenibles, así como la preparación de un documento para "limitar la adquisición de inmuebles" por parte de extranjeros, un colectivo que actualmente representa cerca de un tercio de las transacciones inmobiliarias en el archipiélago.

Respecto a los desequilibrios económicos y el poder adquisitivo, el mandatario admite las "dificultades existentes" para competir en precio, y destaca la firma de convenios colectivos en el sector turístico que han impulsado las retribuciones. No obstante, Clavijo reconoce que el archipiélago necesita "mejorar la productividad" para sostener "incrementos salariales a largo plazo", aunque insiste en que bajo su mandato "los sueldos han subido más que en etapas anteriores".

La oposición deja claro que la situación de la vivienda sigue siendo un punto crítico en las Islas Canarias. Desde las filas de Nueva Canarias-Bloque Canarista, el diputado Luis Campos reprocha al líder del Ejecutivo que los "precios sigan desbocados" en el archipiélago, con subidas del 8% en el arrendamiento y del 7% en la vivienda usada. Campos acusa al Gobierno autonómico de ""inacción frente a las 211.000 viviendas vacías registradas en las islas y critica el "incremento en las listas de solicitantes", además de "afearle el incumplimiento de los compromisos" adquiridos antes de los comicios autonómicos con las plataformas de afectados.

Además, el parlamentario canarista respalda su intervención con informes sociales que sitúan a Canarias como una de las regiones con mayores tasas de vulnerabilidad de toda España, con 704.000 ciudadanos en riesgo de exclusión y graves cifras de pobreza infantil.

De acuerdo con los datos esgrimidos en la Cámara, la "dificultad para costear el techo" es el "detonante primordial" de esta precariedad, hasta el punto de que alrededor de 293.000 personas no pueden afrontar el pago mensual de su hipoteca o de su renta en las islas.