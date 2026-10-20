Convocan protestas en Madrid y Barcelona contra el elevado coste de los vuelos a Canarias

Las asociaciones Canarios sin Alas, Canarios por la Movilidad Justa y Casa Canarias Cataluña han convocado concentraciones simultáneas el próximo 31 de octubre para denunciar la "desconexión" que sufren miles de ciudadanos que residen en la Península.

La protesta tendrá lugar a las 12.00 frente a la Plaza de las Cortes de Madrid y, de forma paralela, en un punto aún por determinar de la capital catalana, con el objetivo de trasladar su "malestar" tanto a las fuerzas políticas como a las administraciones competentes y al sector aéreo.

La iniciativa responde a la "creciente indignación" de las familias que, tras haber tenido que trasladarse fuera del archipiélago por motivos laborales o académicos, pierden la condición de residentes y quedan "excluidas" de las bonificaciones públicas. Al aproximarse periodos de gran demanda como el verano o las semanas navideñas, el precio de los pasajes se incrementa hasta niveles inasumibles. Según han advertido los convocantes en un comunicado, esta situación genera una "severa distancia económica" que impide a muchos ciudadanos "mantener el vínculo con su tierra" e "imposibilita acompañar" a sus familias en fechas señaladas o ante imprevistos personales.

"Canarias está a un vuelo, pero para muchos ese vuelo es inalcanzable", lamentan los colectivos organizadores, quienes denuncian que la "carestía de las conexiones aéreas" se ha convertido en una "barrera artificial" dentro del territorio nacional. Desde las entidades convocantes inciden en que esta "escalada de tarifas limita el derecho" de quienes se han visto obligados a trabajar o estudiar en la Península a conservar una "relación fluida y regular" con su lugar de procedencia.

El objetivo: lograr facilitar el retorno a su tierra

Con la mirada puesta en las próximas citas electorales y en la tramitación presupuestaria, las asociaciones reclaman a los partidos que incorporen "medidas concretas y eficaces" en sus programas para "facilitar" el retorno en fechas señaladas a su tierra de origen. Asimismo, instan al Gobierno de Canarias a "cumplir los compromisos" adquiridos e incluir en sus "cuentas anuales herramientas que amortigüen" esta brecha de conectividad. "Vivimos en el mismo país, pero estamos separados por unos precios que muchas familias no pueden asumir", denuncian.

La protesta busca evidenciar que la articulación del país y los lazos familiares no pueden verse interrumpidos por políticas tarifarias prohibitivas que aíslan a los ciudadanos de las islas. "No somos políticos ni técnicos. Somos canarios que queremos seguir cerca de nuestra tierra, de nuestras familias y de nuestras raíces", concluyen los promotores, que reclaman "pasar de las palabras a los hechos" para garantizar una "conectividad justa y accesible" para todos.