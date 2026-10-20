Cristina Valido (CC): "ni PSOE ni PP necesitan mi voto para matarse"

La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha defendido con firmeza la plena autonomía de su formación en Madrid, según ella, frente al enfrentamiento constante entre el PSOE y el PP. Durante su intervención en el programa Despierta Canarias de Radio Marca Tenerife, Valido marcó distancias con el eje bipartidista dejando clara su posición: «Ni el PSOE ni el PP necesitan mi voto para matarse. Siempre vamos a poner por delante lo que creemos que es mejor para Canarias».

La representante nacionalista argumentó que este criterio de independencia explica que hayan rechazado iniciativas del Ejecutivo socialista por ser perjudiciales para el archipiélago, al tiempo que han respaldado propuestas del PP cuando resultaban favorables para las islas. Asimismo, contrapuso esta libertad de voto con la disciplina que acatan otros representantes: «Si el jefe cambia de opinión, ellos también», criticando que se someta a CC a una exigencia de explicaciones que no se aplica por igual al resto.

Advertencia sobre el transporte gratuito y unidad del nacionalismo

En el repaso a las prioridades de la próxima legislatura, la diputada advirtió de que la permanencia del transporte público gratuito en las islas corre un peligro real. «Estoy convencida de que en el próximo Gobierno van a intentar dar marcha atrás a la gratuidad del transporte», vaticinó.

Para sostener la defensa de los intereses insulares frente al clima de «confrontaciones e insultos permanentes» que domina el Congreso, Valido reivindicó el valor del acuerdo electoral suscrito con Primero Canarias. A su juicio, la convergencia de las fuerzas nacionalistas es la única vía para consolidar «una voz fuerte» e influyente en la política estatal.

Prioridad para La Palma y ambición electoral

En materia de candidaturas, Valido confirmó que Jonathan Felipe ocupará el número dos de la lista al Congreso, vinculando de forma directa su perfil a la exigencia de cumplir los compromisos estatales con los afectados por el volcán. «La reconstrucción de la isla no está terminada y los compromisos que se hicieron tras lo del volcán no están cumplidos», denunció.

De igual modo, la candidata trasladó que CC acude a las urnas con el objetivo de ensanchar su representación en Madrid, asegurando que la formación no se conforma «con un gol en el último minuto». Finalmente, aprovechó su comparecencia para destacar el papel fundamental del voluntariado y enviar un mensaje de apoyo a las mujeres afectadas por el cáncer de mama.