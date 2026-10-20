Dos rescatados mientras pescaban al volcar su embarcación en la costa de La Gomera

Salvamento Marítimo rescató este lunes a dos tripulantes de una embarcación que volcó frente a la costa de Punta Majona, al este de la isla de La Gomera.

Salvamento recibió una alerta del Centro Coordinador de Emergencia del 112 (Cecoes) del Gobierno de Canarias avisando de la situación que sufrían los ocupantes de la embarcación.

Los dos tripulantes, mientras estaban haciendo pesca submarina, vieron cómo la embarcación volcaba, estaba semirrígida volcada (con la quilla levantada). Ellos estaban encima de ella y aunque no estaban en peligro, pero necesitaban un remolque por los consiguientes problemas que suponía el regresar.

Tras recibir la llamada, la Salvamento puso en marcha el operativo de auxilio movilizando a Salvamar Mizar, para rescatar y trasladar así a los ocupantes al puerto de San Sebastián, lugar al que llegaron a las 14.36 hora local.

Los tripulantes de la embarcación se encontraban en perfecto estado, gracias a su rápida llamada a los servicios de emergencia, algo que Salvamento Marítimo sigue recordando clave en estos casos. "Es importante una llamada a tiempo", destacan desde Salvamento en su cuenta oficial de X.