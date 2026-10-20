El Gobierno canario reclama medidas a Madrid mientras entierra a otras 3 víctima de la ruta atlántica

El cementerio de Valverde acogió este lunes el entierro de un joven de 17 años. El menor perdió la vida en el hospital insular tras sobrevivir a la travesía desde Gambia en una embarcación con más de un centenar de personas. Su muerte, sumada a la de otros dos ocupantes que fallecieron en el mar, ha llevado al portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, a exigir al Gobierno de España una respuesta decidida y definitiva ante la situación de la frontera sur.

Entre el mediodía del domingo y la madrugada del lunes, el puerto de La Restinga recibió tres cayucos con un total de 454 personas a bordo. El primero de ellos, auxiliado por Salvamento Marítimo al sur de la isla, concentró la peor parte de la jornada. En esa barcaza viajaban cien hombres, 25 mujeres y seis menores procedentes de países como Mali, Senegal, Guinea Conakry, Burkina Faso o Camerún. Además de los tres fallecidos, los equipos de emergencia atendieron a varios supervivientes a pie de muelle. Siete de ellos necesitaron ingreso hospitalario, seis en el centro de El Hierro y un séptimo que tuvo que ser evacuado en helicóptero hacia Tenerife.

El colapso de los recursos insulares

Pocas horas después de aquel primer rescate, el sistema SIVE detectó una segunda embarcación que había partido de Senegal con 177 personas. El recuento se cerró cerca de las cuatro de la madrugada del lunes con el aviso de un tercer cayuco. A primera hora de la mañana desembarcaron en el muelle herreño otros 145 migrantes de origen subsahariano, entre ellos cinco mujeres y ocho menores, con otro herido trasladado de urgencia al hospital.

Estas cifras muestran la tensión que soporta la isla menos poblada del archipiélago. Mientras los vecinos, el personal sanitario y las autoridades municipales de Valverde daban sepultura al joven de 17 años, los servicios públicos insulares trataban de absorber un volumen de pacientes que supera la dotación de un territorio de once mil habitantes. Cada operativo de emergencia y cada traslado aéreo entre islas se financia con cargo a las cuentas de una comunidad autónoma que asume en la práctica las consecuencias de la falta de control en origen.

Una factura estatal que paga el contribuyente canario

El reclamo de Alfonso Cabello hacia la Administración central apunta al reparto de competencias y al impacto financiero sobre las arcas regionales. El portavoz recordó que Canarias mantiene bajo su tutela a más de 2.600 menores migrantes. A esta cifra se han sumado los catorce niños y adolescentes que arribaron a La Restinga en las últimas horas.

La ley encomienda al Estado la vigilancia de las aguas jurisdiccionales y la política exterior con los países africanos, pero descarga sobre las comunidades autónomas el coste de sostener la red de acogida una vez que las embarcaciones tocan tierra. Sin acuerdos diplomáticos que frenen la salida de cayucos desde las costas de Gambia o Senegal, el presupuesto de los contribuyentes canarios sigue destinándose a suplir en los muelles y en los hospitales una responsabilidad que corresponde a Madrid.