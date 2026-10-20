El International Ocean Film Tour cerrará su gira nacional en Lanzarote el 30 y 31 de octubre

Lanzarote será la última parada de la gira nacional del International Ocean Film Tour, que celebrará los próximos 30 y 31 de octubre dos sesiones en los Jameos del Agua.

Las proyecciones comenzarán ambos días a las 19:00 horas y la organización prevé reunir a unas 1.400 personas entre las dos jornadas.

La cita corresponde al Volumen 12 del festival y llega después de un recorrido de cinco meses por 17 ciudades, entre ellas Málaga, Valencia, Barcelona, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Madrid, Cartagena, Cádiz, Palma de Mallorca, Manacor e Ibiza.

En Canarias, la organización asegura haber registrado llenos durante las anteriores paradas celebradas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Cinco documentales de tres continentes

El programa que llegará a Lanzarote estará compuesto por cinco cortometrajes internacionales procedentes de tres continentes y centrados en historias relacionadas con el océano.

Las proyecciones recorrerán escenarios como Hawái, México y la costa de Sudáfrica a través de experiencias vinculadas al surf, el buceo, las travesías oceánicas y el kiteboard.

El festival apuesta por historias reales protagonizadas por personas vinculadas directamente con el mar, sin recurrir a actores.

Dos sesiones en Jameos del Agua

La parada lanzaroteña contará con una sesión doble, repartida entre las noches del viernes 30 y el sábado 31 de octubre.

El International Ocean Film Tour cerrará así en Jameos del Agua un recorrido que durante cinco meses ha llevado sus documentales sobre el océano por diferentes puntos de España, después de haber pasado previamente por las otras tres islas canarias incluidas en la gira.