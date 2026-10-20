El "más alto" Presupuesto para 2027 en Canarias, con "incrementos" en partidas a Educación, Políticas Sociales y Sanidad

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha comunicado este martes, según ha recogido Europa Press, que el archipiélago canario contará con los presupuestos autonómicos "los más altos de la historia de la democracia" este 2027, además de un "incremento del 10%" destinado a las partidas de Educación y de Políticas Sociales, resaltando también una dotación para el sistema sanitario de "más de 5.000 millones de euros".

Unas declaraciones que ha realizado después de escuchar la pregunta parlamentaria del diputado del PSOE, Sebastián Franquis, en la que se ha resaltado los detalles de las medidas que va a incluir ese presupuesto de cara al año que viene en Canarias. Como esa dotación presupuestaria, ha querido saber Franquis, va a ir enfocada a responder a los problemas de la sociedad canaria.

El actual presidente de Canarias ha criticado al PSOE durante su intervención, dejando claro que a nivel estatal, han sido "incapaces" de hacer "ni un sólo presupuesto porque no tienen proyecto de país", en relación con las criticas del partido a los presupuestos regionales. "Háganselo ver", ha dicho a los representantes del PSOE Canarias.

"Estos presupuestos van a ser los más altos de la historia de la democracia pero también serán los más sociales. Sanidad va a superar los 5.000 millones de euros por primera vez en la historia, Educación va a tener un incremento del 10% y Políticas sociales va a tener otro aumento del 10%", ha destacado el presidente.

Unos presupuestos detallados que para Clavijo, van a ir en beneficio de las familias de las islas y de unos servicios públicos que ofrecen un estado del bienestar en las islas del que, aunque con sus "errores, ha resaltado que hay que sentirse "orgulloso".

En este sentido, recordó al PSOE que el Gobierno regional "ha sido capaz de rebajar el tiempo en más de 500 días" el tiempo de resolución de los expedientes en Dependencia y que la legislatura acabará con un plazo en torno a los 180 días, "que es lo que dice la ley".

De la misma manera, ha reclamado al Gobierno de España que incremente su aportación a la Dependencia, argumentando que financia el 22% del coste frente al 28% que, según ha puntualizado, "debería asumir". "Ya nos gustaría que el Gobierno de España ponga el 28% que no está poniendo", ha señalado.

El PSOE señala a la vivienda como "fracaso" de la legislatura

Desde el Partido Socialista han destacado que la vivienda es el "fracaso" de la legislatura en Canarias. Sebastián Franquis ha criticado que en 38 meses de Gobierno, el resultado del Ejecutivo es que el archipiélago "haya perdido tres años" y se centra en el "fracaso" que ha supuesto el tema de la vivienda durante el gobierno en las islas. "Y la juventud es el rostro más visible de ese fracaso", reconoce.

La situación de la Sanidad también es un tema a relucir por parte del partido de la oposición, y han querido poner en cuenta, en sus palabras, la huelga indefinida de médicos y al "colapso" en materia de Dependencia.

Desde el PSOE siguen denunciando que más del 30% de la población canaria se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, además de la situación económica de las islas, que para ellos, continúa arrastrando "problemas estructurales de productividad".

"Y esto está ocurriendo con un Gobierno de Canarias que tiene los mejores presupuestos más amplios de toda su historia. El Gobierno más caro, con más recursos y que están recaudando tributariamente como nunca", ha concluido.