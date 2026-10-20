El Sindicato de Inquilinas de Tenerife impulsa la huelga del 11N mientras asesora a okupas

La actividad económica de las Islas afronta un nuevo intento de bloqueo el próximo mes de noviembre. Bajo el lema de que la huelga en Canarias ya está en camino, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha comenzado a difundir la convocatoria de un paro general para el 11 de noviembre. El anuncio presenta una particularidad que resume la naturaleza de la protesta. En su propio cartel de difusión, la organización llama a paralizar la actividad mientras admite que las demandas y acciones concretas se darán a conocer más adelante. Primero se fija la fecha para frenar el trabajo de las empresas y los autónomos del Archipiélago; después se buscan los argumentos para justificarlo.

El protagonismo de esta asociación en una convocatoria de carácter laboral llama la atención por su trayectoria en la isla. Lejos de representar a trabajadores en una negociación colectiva o de buscar soluciones para ampliar la oferta de pisos en el mercado tinerfeño, la actividad de este colectivo se ha centrado en intervenir en los conflictos sobre la propiedad privada. El resultado de estas dinámicas en Canarias es conocido por quienes buscan techo y por los pequeños ahorradores que ponen un inmueble en el mercado. A menor protección del propietario frente al incumplimiento de los contratos, menor es el número de viviendas disponibles para el alquiler de larga duración.

Un manual para blindar la ocupación y el impago

La hoja de ruta del Sindicato de Inquilinas de Tenerife queda reflejada en los documentos que distribuye a través de sus canales para instruir sobre cómo actuar ante las empresas de desokupación. En esta guía, el colectivo no establece distinción alguna entre quien atraviesa una dificultad sobrevenida y quien asalta un inmueble ajeno, al señalar de forma expresa que sus consejos van dirigidos a quienes habitan una vivienda ya sea por ocupación o por impagos con el alquiler.

El texto acusa a los propietarios de contratar estos servicios para ahorrarse los trámites judiciales de un procedimiento de desahucio, obviando los años de espera y el coste económico que soporta una familia canaria cuando intenta recuperar su piso en los juzgados. Para evitar que el dueño recupere la posesión del inmueble, la organización detalla cuatro pasos de resistencia. El primero consiste en grabar en audio o vídeo cualquier interacción. El segundo ordena no hablar ni dar explicaciones si los mediadores abordan al ocupante en el portal.

El tercer punto del documento revela la interpretación que hace el colectivo sobre la titularidad de un bien inmueble. El manual asegura que, si la propiedad cambia la cerradura pero las pertenencias siguen dentro y no se ha firmado ningún documento, la vivienda sigue siendo el hogar del ocupante. Además, insta a avisar a la organización porque, según afirman en su escrito, nunca se sabe si la policía se pondrá del lado de las empresas de desokupación. El cuarto consejo cierra el círculo al pedir que no se abra la puerta bajo ningún concepto y que se mantengan cerradas las ventanas, el garaje y cualquier otro acceso para impedir la entrada a la propiedad.

El batiburrillo ideológico detrás del 11 de noviembre

Esta misma estructura organizativa es la que ahora dirige sus esfuerzos a promover la huelga general del 11N desde San Cristóbal de La Laguna. La convocatoria de una asamblea abierta en el local de la CGT en La Cuesta deja al descubierto los intereses que confluyen detrás de la pancarta. En el llamamiento participan la Plataforma Colectivas Migra, Anticapitalistas Canarias y el propio Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

El manifiesto previo a la reunión mezcla conceptos que no guardan relación alguna con las condiciones laborales de los trabajadores canarios. Los convocantes hablan en un mismo párrafo de precariedad, racismo institucional, crisis de vivienda y represión en las fronteras. Bajo la premisa de que la huelga es una herramienta para todo tipo de causas, pretenden utilizar un mecanismo de defensa laboral para hacer campaña contra el control fronterizo de la inmigración o contra el sistema de libre mercado en las Islas. Se trata de un cajón de sastre ideológico donde el trabajador, el comerciante o el profesional tinerfeño quedan reducidos a meros instrumentos de presión política.

El choque frontal con el Real Decreto de 1977

El problema de plantear un paro general sobre esta base de reivindicaciones no es solo económico, sino de legalidad vigente. En el ordenamiento jurídico español, el derecho a parar la producción no es absoluto ni sirve como comodín para impulsar agendas de partido o de movimientos sociales en la calle. La norma que regula esta materia en España sigue siendo el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El artículo 11 de este texto legal establece en su primer apartado que una huelga es ilegal cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. Ni la política migratoria del Estado en las costas canarias, ni la abolición del sistema capitalista, ni la defensa de quienes dejan de pagar la renta de un piso forman parte de un convenio colectivo o de una relación entre empresa y empleado. Pretender paralizar Tenerife el 11 de noviembre con un programa de agitación social desvirtúa una herramienta reservada a las relaciones de trabajo y traslada la factura del paro a las pymes y a las familias que sostienen la economía real del Archipiélago.