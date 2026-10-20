El TSJC anula la sentencia sobre la concesión de CEISA en Santa Águeda

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso de apelación presentado por el ente público Puertos Canarios, anulando la sentencia del 7 de julio de 2025 relativa a la concesión solicitada por Cementos Especiales de las Islas, S. A. (CEISA) sobre el Puerto de Santa Águeda. Mediante el fallo 440/2026, de 15 de octubre, el alto tribunal autonómico acogió el argumento de la administración insular al concluir que no procedía exigir judicialmente la tramitación y resolución de un expediente sobre el que el Consejo de Administración de Puertos Canarios ya se había pronunciado de forma explícita el 4 de diciembre de 2024, denegando la concesión a la empresa cementera con anterioridad al pronunciamiento de primera instancia.

El litigio judicial se había originado inicialmente tras la impugnación por silencio administrativo interpuesta por CEISA en relación con su solicitud de marzo de 2021. A pesar de que durante la tramitación del procedimiento la administración emitió la resolución denegatoria expresa y ambas partes informaron de ello al juzgado, la sentencia inicial ordenó de forma extemporánea completar el expediente administrativo y resolver la solicitud en un plazo determinado de seis meses.

Inviabilidad procesal de exigir una actuación ya cumplida

En los fundamentos de la resolución, el TSJC determinó que el proceso no podía tramitarse como si el expediente administrativo continuara abierto. En su fundamento jurídico quinto, la Sala razona que la sentencia anulada imponía a la administración "una actuación cuya finalidad inmediata ya se había cumplido", recordando asimismo que la resolución denegatoria emitida en diciembre de 2024 disfrutaba de la presunción de legalidad propia de todo acto administrativo al no haber sido objeto de cuestionamiento directo dentro de ese litigio concreto. Desde Puertos Canarios han valorado de forma muy positiva este pronunciamiento, destacando que el fallo respalda la labor de sus servicios jurídicos y la solidez de sus decisiones formales.

Devolución al juzgado de origen y estado del litigio

Como consecuencia del fallo, la Sala ha dispuesto la devolución de todas las actuaciones al juzgado de origen para que proceda a dictar una nueva sentencia orientada a resolver el fondo del asunto, determinando si procede estimar o desestimar el recurso contencioso-administrativo. El TSJC aclaró que este pronunciamiento no implica el otorgamiento de la concesión a CEISA ni resuelve de manera definitiva sobre su procedencia, del mismo modo que tampoco entra a analizar la apelación de la compañía al haber quedado sin efecto la sentencia apelada. La resolución judicial no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación, habiéndose eximido a las partes del pago de las costas procesales dada la complejidad jurídica de la controversia.