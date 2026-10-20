Manuel Domínguez apuesta por el perfil económico de González de Vega para el Congreso

Los despachos de las formaciones políticas en las Islas aceleran el paso ante el próximo ciclo electoral. La provincia de Santa Cruz de Tenerife empieza a conocer las caras de quienes defenderán los intereses del Archipiélago en Madrid. Según ha adelantado el periodista Gonzalo Castañera en el programa El Grillo, de Canal 4 Tenerife, el Partido Popular situará a Gustavo González de Vega como número uno al Congreso de los Diputados por la circunscripción tinerfeña, acompañado en el segundo puesto por Laura Lima.

La elección de ambos nombres responde a una hoja de ruta definida por el presidente autonómico de los populares y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Lejos de recurrir a cuotas de partido ajenas a la gestión diaria, la dirección regional opta por trasladar a la Carrera de San Jerónimo a dos personas de su núcleo de confianza, con experiencia en el tejido productivo y en la dinámica parlamentaria.

Un perfil técnico para defender el marco económico

El salto de Gustavo González de Vega a la política nacional supone colocar la economía en el centro del debate electoral. Actual viceconsejero de Economía e Internacionalización del Ejecutivo autonómico, su trayectoria ha estado ligada al ámbito de la empresa privada y la atracción de inversiones antes que al aparato orgánico.

González de Vega conoce de primera mano las herramientas fiscales del Archipiélago tras su paso por la Zona Especial Canaria (ZEC), así como las demandas del sector exterior a través de su trabajo en las cámaras de comercio y diversas organizaciones empresariales internacionales. Su designación apunta a la necesidad de contar en Madrid con voces capaces de negociar y proteger el Régimen Económico y Fiscal (REF), la inversión extranjera y la competitividad de las empresas canarias en un contexto donde la presión fiscal y la burocracia suelen lastrar el crecimiento del tejido productivo isleño.

Para Manuel Domínguez, enviar a su mano derecha en materia económica al Congreso garantiza una interlocución directa entre la Consejería de Economía del Gobierno autonómico y el grupo parlamentario en Madrid, evitando que las singularidades financieras de las Islas queden diluidas en la agenda nacional.

El retorno de Laura Lima y el peso municipal

El segundo puesto de la candidatura popular recae en Laura Lima. Exconcejal del Ayuntamiento de Los Realejos, Lima forma parte del equipo que acompañó a Domínguez durante su etapa como alcalde en el norte de Tenerife. Sin embargo, su inclusión en la plancha no obedece únicamente a la cercanía orgánica.

Lima ya cuenta con experiencia en el Congreso de los Diputados, donde ha participado en comisiones e iniciativas legislativas en anteriores etapas. Conoce el reglamento de la Cámara Baja y los resortes del grupo parlamentario. Mientras González de Vega aporta la visión técnica y el vínculo con los sectores empresariales, Lima ofrece el rodaje político e institucional necesario para el trabajo diario en las comisiones. Ambos nombres consolidan el control de la actual dirección regional sobre las listas provinciales, cerrando filas en torno al proyecto que lidera el vicepresidente canario.

El tablero en Tenerife: CC busca estabilidad y el PSOE acusa el desgaste

La información revelada este lunes 19 de octubre en Canal 4 Tenerife permite completar el mapa de las tres fuerzas con mayor representación en la provincia. Las estrategias de Coalición Canaria y el PSOE contrastan con el movimiento de los populares, reflejando el momento interno que atraviesa cada organización.

En las filas nacionalistas, la apuesta pasa por la continuidad y el equilibrio territorial. Cristina Valido, actual portavoz en Madrid, repetirá como cabeza de lista. Su labor en la Cámara ha estado marcada por la negociación de partidas presupuestarias y el traspaso de competencias. Para el número dos, Coalición Canaria recurre a Jonathan de Felipe, alcalde de Breña Alta y diputado autonómico. La presencia del regidor palmero busca asegurar el respaldo de las islas no capitalinas y sumar el voto municipalista en un escenario donde cada escaño se decide por un estrecho margen de sufragios.

Distinta es la situación en el Partido Socialista. Según los datos aportados por el espacio de Gonzalo Castañera, el exconsejero de Transición Ecológica y actual senador, José Antonio Valbuena, encabezará la plancha al Congreso, seguido por Marta Arocha en el segundo lugar. No obstante, la confección de esta lista no ha resultado pacífica. Las diferencias internas entre las distintas familias del socialismo tinerfeño han tensado las negociaciones previas, evidenciando el desgaste de una formación que intenta recomponer su espacio tras perder el Ejecutivo regional y las principales alcaldías e instituciones insulares.

A falta de que los comités electorales ratifiquen de forma oficial estas propuestas, las cartas en Santa Cruz de Tenerife están sobre la mesa. Los ciudadanos deberán elegir entre el perfil económico y de gestión empresarial que propone el PP, la vía de negociación territorial de CC o la continuidad del bloque gubernamental representada por el PSOE.