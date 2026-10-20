Ingresa en prisión tras ser interceptado con 460 gramos de mefedrona en el aeropuerto de Gran Canaria

La Guardia Civil detuvo, el pasado 7 de octubre, a un hombre tras ser interceptado con 460 gramos de mefedrona en el aeropuerto de Gran Canaria.

La droga, que el detenido llevaba oculta en su equipaje, es un estupefaciente sintético perteneciente a la familia de las catinona y fue interceptada durante un vuelo que procedía de la Península.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa este lunes, durante los controles que realizan los agentes, la actitud del pasajero llamó su atención, por lo que decidieron comprobar su equipaje con mayor detenimiento.

La inspección permitió localizar varios envoltorios que contenían una sustancia cristalina, además de otros efectos presuntamente relacionados con la actividad delictiva. Finalmente, el análisis de la sustancia confirmó que se trataba de 460 gramos de mefedrona, una droga sintética prohibida y fiscalizada en España.

Tras la intervención, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. El detenido y la droga intervenida fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde, que decretó su ingreso en prisión.