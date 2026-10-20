La baja productividad laboral en Canarias frena los salarios tras crecer solo un 0,6% en 30 años

La economía española arrastra un problema en sus cimientos que golpea con fuerza a regiones intensivas en mano de obra como Canarias. Durante las últimas tres décadas, la productividad por hora trabajada apenas ha crecido una media del 0,6% anual. Entre 1995 y el segundo trimestre de 2026, el avance acumulado se queda en un 21,4%, según los datos del informe elaborado por el Instituto de Ciencias del Empleo y las Relaciones Laborales (ICER).

Las cifras muestran una realidad que las empresas del Archipiélago conocen de primera mano. El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no responde a una mejora de la eficiencia ni a una mayor capitalización del tejido productivo, sino a la acumulación de factor trabajo. Entre el cierre de 2019 y mediados de 2026, el PIB real creció un 12,1% impulsado por un incremento del 9,5% en el número de horas trabajadas. El rendimiento real de cada una de esas horas solo aportó un 2,4% al avance total.

Crecer por acumulación y no por valor

El diagnóstico del ICER revela que, de cada 100 puntos de crecimiento económico registrados en España durante los últimos treinta años, 89 provienen de sumar más horas de actividad y apenas 11 nacen de ganancias de productividad. Para el mercado laboral canario, volcado en el sector servicios y compuesto por pequeñas y medianas empresas, esta estructura supone un techo de cristal.

Alejandro Costanzo, secretario general del ICER, advierte que este esquema muestra el agotamiento de un modelo condicionado por el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra disponible. Cuando una economía fía su expansión a contratar más personas en lugar de dotar de mejores herramientas y capital a las que ya trabajan, el margen para mejorar la rentabilidad se estrecha.

El riesgo de elevar los costes laborales

La evolución histórica demuestra que España solo ha mejorado sus ratios de eficiencia por la vía de la destrucción de puestos de trabajo. Entre 2008 y 2013, en plena crisis financiera, la productividad repuntó un 1,7% anual. Aquel dato no fue fruto de la innovación, sino del cierre de empresas en la construcción y la expulsión de los perfiles menos cualificados del mercado laboral, un fenómeno que en las Islas dejó el paro por encima del 30% y distorsionó la estadística al alza.

Esta radiografía conecta con el debate actual sobre las rentas salariales. El estudio subraya que cualquier mejora retributiva sostenible exige generar antes un mayor valor añadido. Forzar el alza de los costes laborales o las cotizaciones por decreto, sin que el trabajador disponga de medios para producir más en el mismo tiempo, termina por deteriorar la competitividad de las empresas y estrechar los márgenes de supervivencia de los autónomos y negocios locales.

Capitalización e inteligencia artificial

La salida a este estancamiento no pasa por sumar más regulación, sino por transformar la organización interna de las compañías, atraer inversión en tecnología y elevar la cualificación profesional. El objetivo es transitar hacia puestos de trabajo capaces de sostener sueldos altos por su propia rentabilidad en el mercado.

En este escenario, la inteligencia artificial aparece como una palanca para corregir tres décadas de parálisis. Tomando como base las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el informe calcula que la integración de estas herramientas en los procesos productivos puede sumar hasta 1,5 puntos porcentuales al año al crecimiento de la productividad durante la próxima década. Que ese potencial llegue a la economía real dependerá de la flexibilidad y la capacidad financiera que tengan las empresas para invertir, reorganizar sus recursos y adaptarse sin trabas a este cambio tecnológico.