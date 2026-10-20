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Canarias

La Cicloturista Loro Parque-Siam Park agota sus 250 plazas para unir el norte y sur de Tenerife

La marcha no competitiva recorrerá 12 municipios desde Puerto de la Cruz hasta Adeje en su decimoctava edición.

Israel Evana
La marcha no competitiva recorrerá 12 municipios desde Puerto de la Cruz hasta Adeje en su decimoctava edición.
La Cicloturista Loro Parque-Siam Park agota sus 250 plazas para unir el norte y sur de Tenerife | Europa Press

La XVIII Cicloturista Loro Parque-Siam Park reunirá este domingo a 250 participantes, el máximo previsto por la organización, en un recorrido de 85 kilómetros que conectará el norte y el sur de Tenerife.

La prueba alcanza este año su decimoctava edición y mantiene su carácter no competitivo, con salida a las 08:30 horas desde las instalaciones de Loro Parque, en Puerto de la Cruz, y llegada a Siam Park, en Adeje.

Un recorrido por 12 municipios

La marcha atravesará un total de 12 municipios de Tenerife: Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje.

El recorrido se realizará a un ritmo moderado y permitirá participar con bicicletas de carretera, gravel, montaña y bicicletas eléctricas.

La organización ha completado las 250 plazas disponibles para esta edición, que se presenta como la prueba cicloturista con mayor trayectoria de la isla.

Dos ambulancias y apoyo durante el recorrido

Los participantes estarán acompañados durante la marcha por la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de motoenlace situados en distintos cruces del recorrido.

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El dispositivo contará también con dos ambulancias, un furgón para recoger las bicicletas que sufran averías y una guagua destinada a trasladar a quienes no puedan continuar pedaleando.

Los ciclistas que necesiten utilizar este último servicio podrán reincorporarse posteriormente a la prueba en otros puntos del recorrido.

Avituallamientos en Garachico y Santiago del Teide

El primer punto de avituallamiento estará situado en el Mirador de Garachico, donde se ofrecerán bebidas a los participantes.

El segundo se habilitará en Santiago del Teide con alimentos sólidos y líquidos antes de afrontar el tramo final hacia Adeje.

La llegada se realizará en Siam Park, donde finalizará una marcha de 85 kilómetros que volverá a conectar este domingo una docena de municipios de Tenerife.

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