La Cicloturista Loro Parque-Siam Park agota sus 250 plazas para unir el norte y sur de Tenerife

La XVIII Cicloturista Loro Parque-Siam Park reunirá este domingo a 250 participantes, el máximo previsto por la organización, en un recorrido de 85 kilómetros que conectará el norte y el sur de Tenerife.

La prueba alcanza este año su decimoctava edición y mantiene su carácter no competitivo, con salida a las 08:30 horas desde las instalaciones de Loro Parque, en Puerto de la Cruz, y llegada a Siam Park, en Adeje.

Un recorrido por 12 municipios

La marcha atravesará un total de 12 municipios de Tenerife: Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje.

El recorrido se realizará a un ritmo moderado y permitirá participar con bicicletas de carretera, gravel, montaña y bicicletas eléctricas.

La organización ha completado las 250 plazas disponibles para esta edición, que se presenta como la prueba cicloturista con mayor trayectoria de la isla.

Dos ambulancias y apoyo durante el recorrido

Los participantes estarán acompañados durante la marcha por la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de motoenlace situados en distintos cruces del recorrido.

El dispositivo contará también con dos ambulancias, un furgón para recoger las bicicletas que sufran averías y una guagua destinada a trasladar a quienes no puedan continuar pedaleando.

Los ciclistas que necesiten utilizar este último servicio podrán reincorporarse posteriormente a la prueba en otros puntos del recorrido.

Avituallamientos en Garachico y Santiago del Teide

El primer punto de avituallamiento estará situado en el Mirador de Garachico, donde se ofrecerán bebidas a los participantes.

El segundo se habilitará en Santiago del Teide con alimentos sólidos y líquidos antes de afrontar el tramo final hacia Adeje.

La llegada se realizará en Siam Park, donde finalizará una marcha de 85 kilómetros que volverá a conectar este domingo una docena de municipios de Tenerife.