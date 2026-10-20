La Universidad de las Hespérides frena en el Supremo la injerencia del Gobierno central

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso promovido por la Universidad de las Hespérides y ha declarado la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 905/2025. Esta norma, diseñada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pretendía endurecer de forma notable los requisitos para la creación y acreditación de centros de educación superior en todo el país. La resolución judicial desmonta el procedimiento seguido por el Ejecutivo central al apreciar un vicio invalidante en su tramitación, tras constatar la omisión del trámite preceptivo de consulta pública previa sin justificar razones extraordinarias de urgencia.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rebate los argumentos esgrimidos en otoño de 2025 para acelerar la aprobación de la regulación. El fallo señala que el preámbulo y la memoria de impacto se limitaron a invocar un crecimiento general de los campus y la expansión de la docencia virtual, pero ninguna de estas circunstancias acreditaba una necesidad excepcional que impidiera seguir los cauces ordinarios. Los magistrados recuerdan que la participación ciudadana posee una relevancia constitucional esencial amparada por la ley, de modo que su supresión responde a una voluntad política de inmediatez antes que a una urgencia objetiva.

El fin de los topes y restricciones

Con la expulsión del real decreto del ordenamiento jurídico, decaen los múltiples frentes restrictivos que el Ministerio había impulsado para frenar la proliferación de campus privados y titulaciones telemáticas. Este modelo de enseñanza cuenta con un arraigo particular en el archipiélago canario, donde la insularidad convierte la formación a distancia en una herramienta clave de equidad educativa.

Entre las limitaciones que ahora quedan sin efecto figuraban los topes anuales que impedían solicitar la verificación de nuevas titulaciones por encima del 20% del catálogo existente. Asimismo, se suprimen la exigencia de un umbral mínimo de 4.500 estudiantes matriculados en un plazo de seis años y la obligación de que el 75 por ciento del personal docente e investigador residiera físicamente en el territorio de la Unión Europea. Del mismo modo, la resolución anula el endurecimiento de las exigencias en materia de investigación y los intentos de centralizar competencias que correspondían al ámbito autonómico.

Un aviso a la extralimitación normativa

El fallo zanja un pulso normativo que amenazaba con reconfigurar el mapa universitario mediante el intervencionismo administrativo. Al declarar la pérdida sobrevenida de objeto del resto de pretensiones, el alto tribunal pone coto a las vías rápidas empleadas por la Administración para soslayar el debate técnico y jurídico. La sentencia ratifica que la planificación académica requiere de un escrupuloso respeto a los procedimientos establecidos, blindando la autonomía de gestión frente a los intentos de control centralizado desde los despachos ministeriales.