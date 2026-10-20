La visita del papa a cuatro puntos españoles, como Gran Canaria y Tenerife, generó beneficios de casi 140 millones

El papa León XIV visitó diferentes puntos de España del pasado 6 al 9 de junio, lo que, según ha informado el informe elaborado por la consultora EY España sobre el impacto económico, ha traído beneficios de 139,48 millones de euros a nuestro país.

Según ha recogido EFE este martes, durante una rueda de prensa, Fernando Giménez Barriocanal, el coordinador general adjunto de la visita, ha destacado que se ha realizado "un coste económico de 29,3 millones de euros entre las cuatro sedes de la visita en la que el pontífice recorrió 2.500 kilómetros" con paradas en diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, y en Canarias, justamente, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Como destaca la agencia de comunicación, la visita del pontífice contó con 2,31 millones de asistentes, generando además 3.080 empleos a tiempo completo y de cada euro de valor añadido bruto generado directamente por la visita se tradujo en 2,48 euros de impacto total en la economía española.