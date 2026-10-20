Lanzarote blinda la conciliación familiar con un programa público y gratuito

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través de la Consejería de Juventud, ha consolidado la tercera edición de 'Lanzarote en Familia' como una apuesta política por el fortalecimiento de los servicios públicos de atención y apoyo a la ciudadanía. La corporación insular ha articulado un programa integral centrado en la gratuidad absoluta de todas sus acciones formativas y en la puesta a disposición de un servicio de ludoteca sin coste para niños de 2 a 10 años en horario de tarde, con el objetivo de eliminar las barreras económicas y de conciliación que habitualmente dificultan la participación de las familias. La consejera del área, Aroa Revelo Betancort, remarcó la responsabilidad de las instituciones de habilitar estas herramientas para que el cuidado y la orientación familiar se afronten con garantías.

Herramientas de gestión pública ante los nuevos retos sociales

La iniciativa pública da respuesta a inquietudes sobre la crianza, el bienestar emocional y la educación de niños y adolescentes. Tras arrancar el pasado 26 de septiembre con la investigadora Catherine L'Ecuyer y abordar en octubre la neurodiversidad junto a Elvira Perejón, la programación institucional mantendrá su actividad hasta finales de noviembre. El 7 de noviembre, la educadora Marina Marroquí ofrecerá pautas de prevención ante el consumo prematuro de pornografía (Generación porno). Por su parte, la jornada de clausura del 28 de noviembre incluirá dos ponencias clave: la psicóloga Paola Roig profundizará en los modelos reales de maternidad (La crianza imperfecta) y la especialista María Fornet analizará la independencia económica como pilar para el empoderamiento y la capacidad de decisión de las mujeres.

Acceso universal y reserva de plazas

Para asegurar un reparto equitativo de la oferta y facilitar el acceso a la formación especializada, el Cabildo ha habilitado la reserva previa de entradas a través del portal público ecoentradas.com. Desde la institución insular subrayan que el programa sitúa la conciliación efectiva y la capacitación familiar en el centro de las políticas públicas locales, ofreciendo soluciones concretas para acompañar a los hogares de la isla desde un enfoque integrador, accesible y de servicio a la comunidad.