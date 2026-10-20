Las Palmas entra en FNZN para atraer turismo de fútbol con rutas, historia y servicios para aficionados

Las Palmas de Gran Canaria se ha incorporado a FNZN, una plataforma digital especializada en turismo vinculado al fútbol que reúne información para los aficionados que visitan una ciudad coincidiendo con partidos o escapadas relacionadas con este deporte.

A través de la web footballfnzn.com y de la aplicación gratuita para iOS y Android, los visitantes pueden consultar contenidos sobre la historia futbolística de la capital, la UD Las Palmas, los desplazamientos en días de partido y diferentes puntos de interés de la ciudad.

Del estadio a las zonas de previa

La guía ofrece información práctica sobre cómo llegar al Estadio de Gran Canaria, sus accesos, las líneas de guaguas disponibles y diferentes puntos de interés situados en sus alrededores mediante un mapa interactivo.

También incorpora zonas de restauración, bares y terrazas donde los aficionados pueden acudir antes o después de los encuentros.

La plataforma dedica además un apartado a la historia del fútbol en la capital, desde los primeros partidos disputados en arenales y muelles a finales del siglo XIX hasta la fundación de la UD Las Palmas en 1949 tras la unión de cinco clubes históricos.

El contenido recupera igualmente algunos de los espacios y episodios ligados a la memoria futbolística de la ciudad y propone recorridos para quienes quieran conocerlos durante su estancia.

Fútbol y turismo urbano

FNZN conecta ese patrimonio deportivo con otros lugares de Las Palmas de Gran Canaria. Entre las propuestas aparecen el antiguo Estadio Insular, la plaza de España, Vegueta, Triana y la playa de Las Canteras.

El objetivo es que quienes se desplacen para acompañar a su equipo en un partido puedan combinar la jornada deportiva con una visita más amplia a la capital.

Las Palmas de Gran Canaria se suma así a la red de destinos presentes en FNZN junto a ciudades como Sevilla, Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona, incorporando su historia futbolística y la experiencia de los días de partido a una plataforma orientada específicamente a este tipo de visitante.