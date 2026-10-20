Los detalles de la obra del tercer carril de la TF-5 en Tenerife que comenzará en noviembre

El próximo mes de noviembre comenzarán las obras de ampliación con el tercer carril de la TF-5 en la isla de Tenerife. Una modificación, que unirá el enlace de Guamasa con el aeropuerto de Los Rodeos, en sentido descendente, y se empezará a llevar a cabo de forma efectiva una vez quede suscrita el acta de replanteo administrativo.

La presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, acompañada de la directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno canario, Rosana Melián, han destacado los detalles técnicos con los que se va a desarrollar la obra.

Desde el Cabildo de Tenerife piden "paciencia de los conductores" ante las "inevitables dificultades" que la transformación va a traer al tráfico de la zona. Para descongestionar esos problemas de tráfico que van a generarse, ambas han destacado que "se mantendrán dos carriles operativos en todo momento" para garantizar el flujo diario a lo largo de los trabajos.

Obras las 24 horas del día

Para que la ejecución de las obras puedan hacerse lo más rápido posible, el cabildo tinerfeño ha puntualizado cómo van a realizarse la intervención. Los operadores trabajarán durante las 24 horas al día, secontempla la ejecución de catas y sondeos para salvaguardar las canalizaciones de servicios y suministros básicos, así como la reconfiguración de los accesos adyacentes. Eso es lo que recoge la fase preliminar, que acogerá también la demolición del puente de Los Rodeos, posponiendo las tareas sobre el tronco de la autovía para la etapa final del calendario.

La adjudicación de la obra se ha formalizado por un presupuesto de "casi 58 millones de euros" y contempla un periodo de ejecución de unos "tres años". Las labores correrán a cargo de la unión temporal de empresas, UTE, integrada por Ferrovial Construcción y la compañía Asyota Asfaltos y Obras.

Cuenta con más de 110.000 vehículos diarios

Dávila justificó la "urgencia de la infraestructura" al recordar que la autopista "absorbe más de 110.000 vehículos diarios", con densidades matinales de hasta 12.000 automóviles cada hora en los tramos de mayor afluencia. La responsable insular advirtió de que la "presencia de maquinaria pesada provocará el habitual efecto mirón", por lo que pidió "prudencia" para "evitar colapsos adicionales" tanto en la vía rápida como en los desvíos secundarios.

Por su parte, Melián ha insistido en que el seguimiento de los desvíos se gestionará a través de una "mesa técnica" permanente donde estarán representados Aena, la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil y los ayuntamientos afectados, garantizando una "interlocución continua" con el sector productivo y los colegios profesionales de la isla.