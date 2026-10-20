Los fondos RUP mantienen sus cuantías y Clavijo alerta del riesgo de que los gestionen los Estados

Canarias centra ahora su batalla europea en evitar que los Estados miembros gestionen directamente los fondos destinados a las Regiones Ultraperiféricas (RUP), después de que, según el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, se haya logrado mantener por el momento las cantidades destinadas a estos territorios.

Clavijo aseguró este martes en el Parlamento de Canarias que se ha "ganado la primera batalla" al no perder recursos económicos, pero advirtió de que todavía quedan dos frentes abiertos: impedir que los fondos RUP queden bajo gestión estatal y evitar que las nuevas prioridades europeas en materia de seguridad terminen afectando al sector primario.

Canarias defenderá la gestión propia de los fondos

El presidente canario considera que existe un "grave peligro" de que los recursos destinados a las RUP no lleguen finalmente a estos territorios si pasan a ser gestionados por los Estados miembros.

Por ello, anunció que reforzará esta posición en la próxima Conferencia de las RUP, que se celebrará en Guayana, y durante la visita prevista a Canarias el próximo 3 de diciembre del vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto.

Clavijo también valoró el posicionamiento conjunto de España, Portugal y Francia para mantener las cantidades destinadas a las regiones ultraperiféricas, después de considerar negativa la propuesta de reducción de fondos atribuida a la presidencia de Irlanda.

Clavijo pide "más Europa"

Durante la sesión de control, el presidente situó estas negociaciones en un contexto que calificó de "momento crítico" para la Unión Europea, marcado por la prolongación de la guerra en Ucrania y la incertidumbre internacional derivada del mandato de Donald Trump.

Frente a este escenario, defendió incrementar tanto los presupuestos como las políticas comunitarias y sostuvo que la respuesta debe pasar por "más Europa".

ASG reclama una financiación diferenciada

La cuestión fue planteada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), cuyo portavoz, Casimiro Curbelo, advirtió de que Canarias se juega no solo recursos económicos, sino también derechos ligados a su condición ultraperiférica.

Curbelo defendió que el reconocimiento del artículo 349 del Tratado de la Unión Europea debe traducirse en medidas concretas y en una financiación diferenciada para las RUP.

También valoró que estos territorios hayan alcanzado una posición común respaldada por los Estados miembros implicados y por organizaciones empresariales.

La negociación europea entra así en una nueva fase en la que Canarias buscará mantener no solo la cuantía de los fondos, sino también su gestión diferenciada como región ultraperiférica.