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Canarias

Sanidad cifra en un 7,84% el seguimiento de la huelga médica en Canarias y en un 15% en Gran Canaria

Un total de 322 profesionales secundaron el paro este martes. La jornada transcurrió sin incidencias destacables, según la Consejería.

Israel Evana
Un total de 322 profesionales secundaron el paro este martes. La jornada transcurrió sin incidencias destacables, según la Consejería.
Sanidad cifra en un 7,84% el seguimiento de la huelga médica en Canarias y en un 15% en Gran Canaria | Europa Press

La huelga indefinida de médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) registró este martes un seguimiento del 7,84% en Canarias, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

De los 7.267 profesionales convocados al paro en Atención Primaria y Hospitalaria, Sanidad señala que 4.106 estaban afectados por la convocatoria y que 322 de ellos secundaron la huelga.

Gran Canaria registra el mayor seguimiento

La mayor participación se produjo en Gran Canaria, donde fueron a la huelga 242 de los 1.608 profesionales afectados, lo que supone un seguimiento del 15,05%.

En Tenerife participaron 68 de los 1.963 profesionales afectados, un 3,46%.

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El seguimiento fue menor en el resto de islas. En Lanzarote secundaron el paro seis de los 218 profesionales afectados, un 2,75%, mientras que en La Palma lo hicieron cinco de 170, equivalente al 2,94%.

En Fuerteventura participó un profesional de los 298 afectados, lo que sitúa el seguimiento en el 0,34%. En La Gomera y El Hierro no se registró ningún efectivo en huelga.

Más de 1.200 profesionales en servicios mínimos

Durante la jornada de mañana estuvieron destinados a servicios mínimos 1.244 efectivos.

Sanidad asegura que el paro transcurrió sin incidencias destacables durante este martes.

Las cifras dejan a Gran Canaria como la isla con mayor seguimiento de la huelga médica, con un 15,05%, casi el doble de la media registrada en el conjunto de Canarias.

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