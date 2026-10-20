Sanidad cifra en un 7,84% el seguimiento de la huelga médica en Canarias y en un 15% en Gran Canaria

La huelga indefinida de médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) registró este martes un seguimiento del 7,84% en Canarias, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.
De los 7.267 profesionales convocados al paro en Atención Primaria y Hospitalaria, Sanidad señala que 4.106 estaban afectados por la convocatoria y que 322 de ellos secundaron la huelga.
Gran Canaria registra el mayor seguimiento
La mayor participación se produjo en Gran Canaria, donde fueron a la huelga 242 de los 1.608 profesionales afectados, lo que supone un seguimiento del 15,05%.
En Tenerife participaron 68 de los 1.963 profesionales afectados, un 3,46%.
El seguimiento fue menor en el resto de islas. En Lanzarote secundaron el paro seis de los 218 profesionales afectados, un 2,75%, mientras que en La Palma lo hicieron cinco de 170, equivalente al 2,94%.
En Fuerteventura participó un profesional de los 298 afectados, lo que sitúa el seguimiento en el 0,34%. En La Gomera y El Hierro no se registró ningún efectivo en huelga.
Más de 1.200 profesionales en servicios mínimos
Durante la jornada de mañana estuvieron destinados a servicios mínimos 1.244 efectivos.
Sanidad asegura que el paro transcurrió sin incidencias destacables durante este martes.
Las cifras dejan a Gran Canaria como la isla con mayor seguimiento de la huelga médica, con un 15,05%, casi el doble de la media registrada en el conjunto de Canarias.