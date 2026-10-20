Trabajar en Canarias ya no garantiza salir de la pobreza: el alquiler asfixia a 130.000 empleados

El empleo asalariado ha dejado de ser una garantía suficiente para sortear la vulnerabilidad económica en Canarias. Un informe publicado por la organización Oxfam Intermón, bajo el título Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, revela cómo la capacidad económica de las familias se reduce de forma drástica cuando se deducen las cargas asociadas al hogar. El análisis refleja que disponer de una nómina fija mensual permite mantener un techo, pero deja un margen financiero claramente insuficiente para cubrir la alimentación, la vestimenta y otros bienes indispensables en el día a día.

En números absolutos, un total de 130.859 trabajadores en el Archipiélago quedan sumergidos por debajo del umbral de la pobreza tras abonar la renta del alquiler, las cuotas hipotecarias y las facturas energéticas o de suministros de la vivienda. En términos porcentuales, la tasa de pobreza laboral en la comunidad autónoma experimenta un salto cualitativo al pasar del 11,75% inicial, que contabilizaba a 104.527 ocupados, a un 14,71% tras computar la sobrecarga inmobiliaria. Esta diferencia implica que el elevado coste del mercado residencial convierte de manera directa en personas pobres a 26.332 trabajadores que, antes de asumir los gastos de su casa, no eran considerados como tales.

El alquiler de mercado, el factor más desestabilizador

La presión sobre las economías domésticas resulta dramática entre la población trabajadora que reside en régimen de arrendamiento a precios de mercado. En este colectivo específico, la tasa de vulnerabilidad salta del 16,21% previo al abono del alquiler hasta un abrumador 27,70% una vez liquidada la renta mensual. La estadística confirma que más de uno de cada cuatro empleados que alquilan su residencia habitual en las islas entra de lleno en situación de exclusión social tras pagar su casa.

En el caso de los trabajadores con vivienda en propiedad sujeta a amortización hipotecaria, la incidencia es menor pero sigue registrando un impacto notable: la tasa de pobreza laboral en este segmento escala del 6,14% al 8,80% tras descontar las cuotas bancarias. Este fenómeno no se limita al ámbito insular, sino que se extiende a escala nacional. En el conjunto de España, Oxfam calcula que la factura habitacional aboca a la pobreza a unos 770.000 trabajadores adicionales, situando el total estatal cerca de los tres millones de ocupados vulnerables y elevando la tasa de pobreza laboral del 11,48% al 15,49%.

Metodología estadística y batería de medidas exigidas

Para elaborar este estudio, la entidad ha procesado los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos registros recogen los ingresos percibidos durante el ejercicio 2024. El procedimiento metodológico consistió en restar de forma sistemática los costes residenciales acreditados de la renta disponible de cada unidad familiar para recalcular el umbral de pobreza efectivo de la población activa empleada.

Ante este escenario, Oxfam Intermón exige a las administraciones públicas y a las patronales empresariales un abordaje conjunto de los mercados laboral y residencial. La organización insta a promover mejoras salariales de calado mediante la reactivación de la negociación colectiva, al tiempo que reclama incrementar con urgencia la oferta de vivienda pública asequible y social para evitar que el pago del techo absorba una porción desproporcionada de los ingresos de la clase trabajadora.