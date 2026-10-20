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Canarias

Un hombre de 75 años, grave tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento en Playa del Inglés

El bañista fue atendido por el SUC y trasladado al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.

Redacción Gran Canaria
El bañista fue atendido por el SUC y trasladado al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.
Un hombre de 75 años, grave tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento en Playa del Inglés | Europa Press

Un hombre de 75 años se encuentra en estado grave después de ser rescatado con síntomas de ahogamiento en Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió la alerta sobre las 08:33 horas de este martes, cuando se informó de que un bañista había sido rescatado del agua en esta zona del sur de Gran Canaria.

Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter grave.

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Tras recibir asistencia sanitaria en la playa, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.

Efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional también acudieron al lugar y colaboraron con el dispositivo de emergencias.

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