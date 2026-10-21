Canarias lanza 6,5 millones en patrocinios para 2027: así puedes solicitar las ayudas

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, ha convocado por séptimo año consecutivo la línea de selección de proyectos para el patrocinio de eventos culturales, deportivos, gastronómicos, científicos, académicos y turísticos. El departamento autonómico destina a esta séptima edición una partida de 6,5 millones de euros procedentes de fondos propios, dividida en 6 millones para actos promovidos por entidades privadas y 500.000 euros para iniciativas impulsadas por administraciones públicas.

La principal novedad estratégica radica en un incremento del 25% en las exigencias mínimas del Retorno sobre la Inversión (ROI), métrica que evalúa la difusión y el valor publicitario generado por la marca Islas Canarias en relación con la aportación concedida. Con la nueva escala introducida, los patrocinios de hasta 50.000 euros requerirán un ROI mínimo del 125%; las ayudas de entre 50.001 y 60.000 euros exigirán un 150%; el tramo entre 60.001 y 75.000 euros fijará el umbral en el 175%; y las asignaciones de entre 75.001 y 100.000 euros deberán garantizar un retorno publicitario de al menos el 200%. La consejera Jéssica de León destacó que esta estrategia "permite asociar al destino Islas Canarias a una agenda diversa de eventos que realza la proyección exterior del Archipiélago".

Calendario y tramitación para la agenda de 2027

Los eventos solicitantes deberán celebrarse de manera presencial en Canarias entre el 2 de enero y el 30 de diciembre de 2027. Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por vía telemática mediante el Portal de Licitación de Turismo de Islas Canarias, estableciéndose un calendario de presentación escalonado según la fecha del evento:

Enero y febrero de 2027: el plazo de solicitud finaliza el 30 de octubre de 2026.

Marzo y abril de 2027: plazo abierto hasta el 30 de noviembre de 2026.

Mayo y junio de 2027: plazo abierto hasta el 27 de diciembre de 2026.

Julio y agosto de 2027: plazo abierto hasta el 31 de enero de 2027.

Septiembre y octubre de 2027: plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2027.

Noviembre y diciembre de 2027: plazo abierto hasta el 31 de mayo de 2027.

Balance histórico: 333 millones de euros movilizados

Desde la puesta en marcha del programa en 2021 hasta octubre de 2026, la empresa pública ha registrado 2.004 solicitudes y ha patrocinado un total de 1.049 eventos (980 privados y 69 públicos). Para ello, Turismo de Islas Canarias ha invertido 58,8 millones de euros, aportación pública que se suma a los más de 300 millones procedentes del sector privado y a los 33 millones inyectados por otras administraciones. En conjunto, la colaboración público-privada ha permitido beneficiar a más de 600 entidades y sacar adelante eventos por un valor económico global de 333 millones de euros.

Por sectores, la cultura lidera la asignación histórica con más de 38,8 millones de euros repartidos entre 597 actos culturales, seguida de la actividad deportiva, que acumula más de 14,4 millones para 316 eventos. Según la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica del ISTAC del segundo trimestre de este año, el 59% de los residentes insulares, casi tres de cada cinco, percibe de forma directa que la actividad turística contribuye a aumentar la oferta de actos culturales en la comunidad autónoma, situándose dos puntos porcentuales por encima de los datos de 2024.