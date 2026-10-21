'Canarios Sin Alas', sobre los altos precios de vuelos al archipiélago: "Pedimos soluciones y cumplir promesas"

Diferentes asociaciones canarias informaban este pasado martes de la convocatoria para el próximo 31 de octubre manifestaciones en Madrid y Barcelona para protestar por los altos precios de los vuelos desde la Península a Canarias para los canarios no residentes en las islas.

Desde Libertad Digital Canarias hemos conversado con Tomás Hernández, portavoz de la asociación ‘Canarios Sin Alas’, una de las próximas organizadoras de las protestas en las dos ciudades españolas, que piden "soluciones" antes las dificultades de ese grupo de canarios para viajar a sus islas en fechas señaladas como vacaciones o por problemas personales.

El objetivo principal de las concentraciones es el intento de "dejar constancia visual" del "problema" que existe en relación con los "elevados precios" de los billetes en los traslados entre la Península y Canarias, una cuestión que ya ha sido tratada, desde hace tiempo, por los ciudadanos canarios residentes fuera del archipiélago.

Hernández ha dejado claro que "no pueden ser tratados como turistas", fundamentalmente, teniendo en cuenta que tienen "unos vínculos con la tierra". El portavoz de la asociación canaria ha recalcado que el perder la residencia ha supuesto, en circunstancias específicas, no poder estar acompañando a sus allegados. Lo que significa "no poder ver a la familia o no poder despedirse de ellos", ha añadido. "A veces no es posible viajar por 300 euros de un día para otro", ha subrayado.

Las concentraciones "estáticas" van a realizarse en Madrid y Barcelona, desde la capital madrileña, concretamente, en la Plaza de las Cortes, a las 13.00 horas, el próximo 31 de octubre. En Barcelona, por el momento, no se ha anunciado el lugar concreto de la reunión, aunque adelantan que la información "se dará en estos días".

La asociación no ha especificado tampoco el número estimado de gente que se ha convocado, un llamamiento que coincide con el puente de Todos Los Santos, por lo que han revelado que "hay que ir viendo el éxito o no de la protesta".

Quieren que se "cumplan" las promesas

Desde la asociación han asegurado que la función de las protestas es intentar que en las próximas elecciones las "promesas dadas se acaben transformando en parte de los programas electorales y en un futuro, en cuestiones normativas o presupuestarias", ha revelado su portavoz. Lo que representan para ellos estos movimientos es "pasar a una segunda fase e intentar que se nos vea de una forma física", ha concretado Hernández.

Desde la clase política, en los diferentes momentos en los que se han reunido con ellos, les han preguntado "por qué no mantenían esas residencias", una sugerencia que les parece "surrealista", han resaltado. Debido a sus vidas personales y profesionales tienen que empadronarse en sus actuales lugares de residencia en la Península. "Cuando tenemos hijos, queremos ir al médico y acudir a la educación, no podemos estar empadronados en Canarias", han añadido.

Siguen pidiendo "soluciones" a la clase política

Desde Canarios Sin Alas han manifestado su deseo de tener "soluciones" por parte de los políticos. "Ellos son los que tienen que buscar la fórmula para solucionar el problema", ha señalado el Hernández.

El portavoz canario ha recordado los diversos momentos en los que se han reunido con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y también con los dirigentes de la oposición, del Partido Socialista. "Nos hemos reunido con ellos y nos han ido dando propuestas, como quitar la primera clase y dedicarla a familias con necesidades especiales,

Entre las propuestas dadas por los mandatarios canarios, Clavijo, de Coalición Canaria, les comentó que "quizá podía ser el Gobierno de Canarias el que apoyase a los menores no residentes con padres viviendo en las islas y también a niños y niñas residiendo fuera, en cuestiones como los desplazamientos por fallecimientos o enfermedades graves de familiares", ha revelado Hernández.

Tampoco ha querido olvidar lo "prometido" referente a la moción aprobada, el pasado 2023, por unanimidad en el Senado presentada por el Grupo Territorial Socialistas de Canarias. Una moción que instaba al Gobierno a analizar la posibilidad de declarar La Obligación de Servicio Público (OSP) en las líneas aéreas de conexión de Canarias con el resto de España, con el objetivo permitir controlar el alza de los precios de los billetes aéreos. Una iniciativa que fue defendida por los senadores del PSOE Manuel Fajardo y Ramón Morales.

Una medida que "parecía que iba para delante y al final se ha quedado a medio lado", ha criticado el portavoz canario. "Cada partido ha ido ofreciendo varias cosas distintas y no se ha acabado cumpliendo ninguna", ha resaltado Hernández, motivo principal por el que han optado por la movilización, quieren "que se incluyan las promesas dadas".

Desde 'Canarios Sin Alas' han concluido mencionado a la compañía aérea Binter, con la que como objeto "positivo", "no se cobra el desplazamiento interno entre islas" cuando se llega desde Madrid, una de las medidas que para ellos, es "lo único que ha mejorado en cuanto a las islas menores".