Casi el 30% de las personas sin hogar acompañadas por Cáritas en Canarias supera los cinco años sin techo

El bloqueo del mercado de la vivienda y las rigideces laborales en Canarias están convirtiendo una situación de emergencia en un estado permanente para cientos de ciudadanos. Cáritas Diocesana de Canarias ha puesto cifras este martes a la realidad de la calle en la provincia de Las Palmas, donde atendió a 1.604 personas sin hogar a lo largo de 2025 y suma otras 1.038 hasta el cierre de septiembre de este año. El dato que mejor ilustra el estancamiento del ascensor social es que el 29% de los usuarios lleva más de cinco años sin un techo propio.

A las puertas del Día de las Personas sin Hogar, la entidad expuso en el parque de Santa Catalina de la capital grancanaria que el problema desborda a quienes duermen al raso. En los primeros nueve meses de 2026, la organización ha tenido que acompañar a 256 familias con dificultades para sostener un alojamiento estable.

Paro estructural y sueldos insuficientes

La raíz del problema reside en la incapacidad de generar rentas. El 77% de las personas sin hogar atendidas por la institución se encuentra en situación de desempleo. Sin una fuente de ingresos, el acceso al circuito inmobiliario resulta inviable. Superar la barrera de los cinco años en la calle deteriora además la salud física y mental, rompe los lazos familiares y aleja aún más al individuo del mercado de trabajo.

Sin embargo, contar con una nómina ha dejado de ser un salvoconducto en el archipiélago. La combinación de salarios bajos y una oferta de alquiler cada vez más reducida y cara expulsa de la rueda incluso a trabajadores en activo, que ven cómo sus ingresos no bastan para cubrir las garantías que exigen los propietarios ante la actual inseguridad del mercado.

El auge del mercado sumergido

Cuando el mercado formal se cierra o se regula en falso, aflora el informal. Cáritas advierte de que prácticas propias de la infravivienda empiezan a asumirse con normalidad en las islas. Hablamos del subarriendo de habitaciones o simples literas a precios de piso completo, el hacinamiento, los inmuebles sin agua ni luz y los acuerdos verbales sin contrato que dejan tanto al inquilino como al propietario fuera de cualquier cobertura legal.

La memoria de 2025 ya anticipaba este deterioro. El 35% de las familias que acudieron a la entidad residía en condiciones precarias y el 21% tenía que compartir piso por pura necesidad económica. Durante ese ejercicio, los recursos de la organización evitaron que 306 hogares con menores a cargo terminaran en la calle.

El impacto demográfico y las falsas salidas

El perfil de quienes acuden a pedir ayuda refleja también la presión demográfica que soporta el archipiélago. Siete de cada diez familias asistidas por el área de vivienda de Cáritas tienen nacionalidad extracomunitaria, y cuatro de cada diez personas sin hogar son migrantes. Por su parte, las mujeres suponen el 19% del registro, aunque muchas esquivan la calle recurriendo a alojamientos improvisados para proteger su integridad física, lo que las deja fuera de las estadísticas oficiales.

Ante esta radiografía, desde la institución reclaman medidas que vayan más allá del parche asistencial o el alojamiento de urgencia. La salida real pasa por recuperar la autonomía personal a través del empleo y por desbloquear el acceso a una vivienda que hoy, pese a la recaudación récord y las promesas de planes públicos, sigue lejos del alcance de quienes más lo necesitan en Canarias.