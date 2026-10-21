Dos detenidos por falsificar tickets de premios de máquinas recreativas en Fuerteventura

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por la falsificación de tickets de premios de máquinas recreativas, de manera continuada, cometido en un salón recreativo de la localidad de Morro Jable, en Fuerteventura.

Las investigaciones comenzaron en el pasado mes de septiembre del 2026, tras tener conocimiento a través de la denuncia interpuesta por el gerente de un salón recreativo. Sin embargo, al parecer estos hechos llevaban sucediendo entre junio de 2025 y septiembre de 2026.

Los presuntos autores, utilizaban un procedimiento basado en la duplicación del sistema de pago TITO ‘Ticket-In y Ticket-Out’ para cobrar fraudulentamente los premios de las máquinas recreativas.

Durante el operativo policial, una vez visionado las cámaras de seguridad del establecimiento, los investigadores pudieron detectar posibles irregularidades de algunos clientes.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, los individuos detenidos habrían defraudado alrededor de 45.000 euros mediante el uso de tickets falsificados. Durante la operación policial, se intervinieron 2.809 euros en efectivo y recuperaron una gran cantidad de tickets presuntamente falsos. Después, los agentes pudieron identificar a los autores del delito de falsificación.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial y las diligencias instruidas quedaron a disposición de la Sección del Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Puerto del Rosario.