El CEIP Tigaday pasa a clases telemáticas en 1º y 2º de Primaria tras tres casos de meningitis

El alumnado de 1.º y 2.º de Primaria del CEIP Tigaday, en La Frontera, pasará temporalmente a enseñanza telemática después de detectarse un brote de meningitis vírica que afecta hasta el momento a tres menores.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Frontera han acordado esta medida de forma preventiva con el objetivo de reducir el contacto físico entre el alumnado de estas edades.

Los tres menores afectados evolucionan favorablemente, según la información trasladada por el Consistorio, mientras las autoridades sanitarias mantienen activados los protocolos de seguimiento y prevención.

Evitar extraescolares y reforzar la higiene

Durante este periodo también se recomienda que el alumnado afectado por la medida no acuda a actividades extraescolares ni a otros espacios de reunión con menores.

El Ayuntamiento ha pedido a las familias mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, además de reforzar las medidas de higiene, especialmente el lavado de manos con agua y jabón.

El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, señaló que el Ayuntamiento mantiene la coordinación con las autoridades sanitarias y educativas y pidió actuar con prudencia para evitar generar alarma.

Por el momento, la medida afecta a los cursos de 1.º y 2.º de Primaria del CEIP Tigaday, mientras continúa el seguimiento sanitario de los tres casos detectados.