El optimismo empresarial en Canarias crece un 2,3 por ciento

El tejido productivo de las islas respira con cierto alivio en la recta final del año. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado ha registrado un repunte del 2,3% durante el cuarto trimestre de 2026 en comparación con los tres meses anteriores. Los datos, confirmados por el Instituto Canario de Estadística, reflejan la resistencia de quienes mantienen a flote la economía real. Un 23,2% de los gestores confía en que la marcha de sus negocios será positiva de aquí a final de año, superando con holgura al 14% que augura una caída en su facturación.

Este empuje no nace de la nada. El balance del tercer trimestre ya sentó las bases de esta recuperación anímica en los despachos y locales de las islas. El 26% de las empresas cerró el periodo estival con un volumen de operaciones favorable. Si restamos el 16,9% que opinó de forma desfavorable, obtenemos un diferencial neto de situación de 9,1 puntos, un salto notable frente a los escasos 1,8 puntos del trimestre anterior. Los negocios canarios demuestran que la actividad privada siempre encuentra vías para operar y adaptarse a las circunstancias del mercado.

El turismo y los servicios como salvavidas

Al desgranar las cifras queda claro qué sectores empujan la creación de riqueza en el archipiélago. El bloque conformado por el transporte y la hostelería protagoniza la mayor subida, anotando un sólido 8,3%. El turismo sigue ejerciendo de pulmón innegable, arrastrando consigo al comercio, que mejora sus expectativas un 2,2%, y al resto de servicios, que avanzan un 1,6%. Esta fotografía constata que la iniciativa empresarial vinculada al consumo directo marca el ritmo del empleo en las islas.

Sin embargo, el optimismo no se reparte de forma homogénea por el mapa. La estadística dibuja escenarios muy dispares. Lanzarote lidera el entusiasmo con un salto del 8,1%, seguida del avance en La Gomera (4,1%), Fuerteventura (3,3%) y Tenerife (2,2%). Gran Canaria registra un crecimiento más tímido del 1%.

En la otra cara de la moneda se sitúan El Hierro y La Palma, donde la confianza cae un 2,1% y un 2,0%, respectivamente. Las islas verdes siguen sufriendo lastres estructurales que dificultan el despegue de la inversión y la consolidación de nuevos proyectos rentables.

El estancamiento de la industria

Mientras los servicios tiran de la economía, los sectores que requieren mayor inversión a largo plazo pierden fuelle. La industria experimenta un descenso del 1,8% en su confianza, y la construcción retrocede un 1,1%. Estos datos alertan sobre las dificultades para diversificar el modelo canario. Cuando levantar una nave industrial o iniciar una promoción inmobiliaria supone una carrera de obstáculos burocráticos, los promotores optan por replegar velas. El capital penaliza la rigidez del entorno y busca refugio en actividades de retorno más ágil.

En definitiva, los empresarios del archipiélago encaran el cierre de 2026 con un saldo positivo de 9,2 puntos. Que el balance mejore no es fruto del azar, sino del esfuerzo diario de autónomos y sociedades por cuadrar sus cuentas. La economía canaria avanza apoyada en sus servicios, dejando una lección clara: dejar trabajar y facilitar el camino a la inversión sigue siendo la receta más fiable para sostener la prosperidad.