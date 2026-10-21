El Parlamento aprueba la nueva protección para los docentes ante agresiones y conflictos

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la nueva ley de autoridad del profesorado, que reconoce a los docentes como autoridad pública e incorpora asistencia jurídica y psicológica para quienes sufran agresiones en el ejercicio de sus funciones.

La norma salió adelante con los votos favorables de CC, PP, ASG, AHI y Vox, mientras que el PSOE y NC-bc optaron por la abstención.

Más protección para el profesorado

Entre las principales medidas figura la creación de una unidad administrativa específica para la atención, protección y asesoramiento de los docentes.

La ley también reconoce la presunción de veracidad del profesorado, aunque con determinados matices, y establece apoyo jurídico y psicológico gratuito ante situaciones de agresión.

Los grupos que respaldaron la norma defendieron que el objetivo es reforzar la protección de los profesionales y proporcionarles más herramientas frente a conflictos, acoso o episodios de violencia en los centros educativos.

Desde ASG y AHI también se reclamó que la aplicación de la ley vaya acompañada de los recursos económicos y materiales necesarios para que las medidas puedan desarrollarse de forma efectiva.

PSOE y NC-bc cuestionan su alcance

El PSOE se abstuvo al considerar que buena parte de las medidas ya aparecen recogidas en otras normas. Su diputado Marcos Hernández advirtió además de una posible inseguridad jurídica por la coexistencia de esta ley con la normativa educativa y de convivencia ya vigente.

Los socialistas reclamaron, entre otras cuestiones, recuperar el sistema de pagos de sexenios, reconocer económicamente las tutorías y avanzar en la estabilidad de los claustros.

NC-bc también se abstuvo. Carmen Hernández defendió la necesidad de reforzar la autoridad docente, pero cuestionó que la ley cuente con suficiente consenso dentro de la comunidad educativa y reclamó más personal, menos burocracia y más recursos.

La formación nacionalista planteó además mejorar los complementos de los equipos directivos y reforzar la asistencia jurídica y psicológica.

Los grupos favorables defienden la necesidad de la norma

El PP sostuvo que la legislación existente no había sido suficiente ante la pérdida de reconocimiento de la figura del profesor, mientras que CC defendió que considerar al profesorado como autoridad pública no supone situarlo por encima de las familias o del alumnado.

Vox también apoyó la ley, aunque advirtió de que por sí sola no resolverá los problemas estructurales que, a su juicio, afectan al sistema educativo.

La nueva norma queda así aprobada con una mayoría parlamentaria amplia, pero sin el respaldo de PSOE y NC-bc, que mantienen sus dudas sobre su alcance y sobre los medios disponibles para convertir las nuevas medidas de protección en actuaciones efectivas.