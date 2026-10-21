El Parlamento rechaza una auditoría universitaria sobre las listas de espera sanitarias

El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una propuesta para encargar a las dos universidades públicas canarias una auditoría independiente sobre las listas de espera sanitarias del archipiélago.

La iniciativa, presentada por el Grupo Socialista, recibió los votos en contra del cuatripartito y de Vox, mientras que NC-bc votó a favor.

El PSOE cuestiona la información disponible

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino defendió la necesidad de analizar las listas de espera más allá de las estadísticas oficiales y reclamó conocer también aquellos tiempos de espera que, según sostuvo, quedan fuera de los datos publicados.

Durante el debate señaló que existen más de 34.000 personas en lista de espera quirúrgica y que 6.047 pacientes llevan más de seis meses pendientes de una operación, un 8,5% más que seis meses antes.

También afirmó que más de 158.000 personas permanecen pendientes de una consulta externa, lo que supondría un incremento del 10,17% respecto a diciembre de 2025.

Pérez del Pino defendió que una auditoría permitiría identificar dónde faltan profesionales, qué recursos están infrautilizados, en qué puntos se producen retrasos y qué diferencias existen entre territorios.

Los grupos coinciden en pedir más transparencia

Desde la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta compartió la preocupación por las listas de espera y defendió avanzar hacia un sistema de información más objetivo y transparente, aunque recordó que actualmente existe un sistema semestral validado a nivel estatal.

Jesús Ramos, de ASG, señaló que la evolución de las listas de espera es favorable, aunque reconoció que las cifras siguen siendo preocupantes y reclamó una información más clara.

Vox también cuestionó la situación de las listas de espera, pero rechazó que una auditoría externa sea la solución y defendió centrar los esfuerzos en los profesionales sanitarios.

Por su parte, NC-bc respaldó la propuesta. Yone Caraballo sostuvo que una mayor transparencia sobre los datos clínicos y las listas de espera sería positiva y expresó sus dudas sobre la gestión realizada desde las gerencias sanitarias.

PP y CC rechazan la utilidad de la auditoría

La diputada del PP Raquel Díaz defendió que encargar nuevas auditorías no resolvería los problemas de la sanidad canaria y reclamó priorizar personal, infraestructuras, equipamiento e inversión, especialmente en las islas no capitalinas.

Desde Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez consideró necesaria una mayor transparencia, pero rechazó que exista motivo para cuestionar el sistema con el que actualmente se elaboran las estadísticas.

Con el rechazo de la moción, el Parlamento descarta por ahora encargar a las universidades públicas de Canarias una auditoría específica sobre las listas de espera sanitarias.