El PP apuesta por Inés Vera y José Carlos Acha para el Senado por Tenerife

El Partido Popular apuesta por Inés Vera Goya y José Carlos Acha Domínguez para su candidatura al Senado por Tenerife en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La propuesta supondría un cambio respecto a las elecciones generales de 2023, cuando Emilio Navarro y Ana Zurita concurrieron por el PP en la circunscripción tinerfeña.

Dos perfiles vinculados a la política insular

Inés Vera Goya fue concejala en el Ayuntamiento de Adeje, mientras que José Carlos Acha Domínguez es consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife.

La elección de ambos nombres supondría incorporar a la candidatura perfiles con experiencia en la política municipal e insular para concurrir a la Cámara Alta.

Las candidaturas, pendientes del calendario electoral

La propuesta se conoce en plena preparación de las listas para las elecciones generales del 29-N. El plazo para presentar las candidaturas ante las juntas electorales provinciales está abierto hasta el 26 de octubre.

Las listas presentadas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado el 28 de octubre, mientras que la proclamación formal de los candidatos está prevista para el 2 de noviembre.

Hasta entonces, los nombres anunciados por los partidos deben tratarse como propuestas pendientes de confirmación oficial.