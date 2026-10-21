Endesa invierte 1,1 millones para blindar el anillo eléctrico en Valle Gran Rey

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha puesto en marcha los trabajos de construcción e ingeniería para llevar a cabo el cierre del anillo eléctrico en el municipio de Valle Gran Rey, ubicado en la isla de La Gomera. Esta actuación de infraestructura energética cuenta con una partida económica que asciende a 1,1 millones de euros y está destinada a beneficiar de forma directa a más de medio millar de clientes de la localidad. El proyecto contempla como objetivo principal la interconexión en bucle o anillo de un total de cinco centros de distribución repartidos por el municipio.

Según las estimaciones temporales fijadas por la compañía eléctrica, la ejecución global de los trabajos se extenderá durante un plazo aproximado de doce meses. De este modo, la previsión operativa contempla que las obras queden concluidas y la nueva red entre en pleno funcionamiento a lo largo del verano de 2027, completando la estructura de distribución de la zona.

Despliegue técnico y trazado subterráneo por el municipio

En el apartado de especificaciones técnicas, la intervención contempla la construcción de 1,4 kilómetros de nuevas canalizaciones y el tendido de 1,8 kilómetros de red de media tensión. Asimismo, el proyecto prevé la reforma integral de dos centros de distribución ya existentes, en los cuales se procederá a la instalación de nuevas celdas motorizadas que dejarán la instalación completamente preparada para su posterior integración en el sistema de telecontrol a distancia.

Toda la canalización y el cableado de la infraestructura discurrirán en su totalidad de forma subterránea, reduciendo el impacto visual e integrándose bajo el viario público. En concreto, el trazado de la obra recorrerá la carretera general de Valle Gran Rey (la vía GM-1), el callejón La Puntilla, la avenida La Calera (CV-8) y el sector costero de La Playa.

Garantía de suministro y plan de modernización en Canarias

El cierre del anillo eléctrico permitirá optimizar la operatividad del sistema, aportando una mayor resiliencia y flexibilidad a la red de distribución gomera. Esta configuración en bucle facilitará una respuesta más ágil y eficaz ante eventuales incidencias o averías, reduciendo los tiempos de localización de fallos y garantizando una reposición del suministro eléctrico mucho más rápida para los usuarios de la zona. Además, la disposición de la red simplificará las tareas periódicas de mantenimiento preventivo y correctivo, permitiendo realizar maniobras técnicas con una menor afectación o interrupción del servicio para los vecinos.

Esta obra en Valle Gran Rey se enmarca en el plan global de inversiones que Endesa está desplegando a través de e-distribución en la comunidad autónoma. Dicho programa estratégico engloba actuaciones de gran calado orientadas a modernizar, digitalizar e incrementar la fiabilidad de las redes de media tensión en el conjunto del archipiélago.