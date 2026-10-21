Esther Hernández volverá a aspirar al Senado por Fuerteventura con el PP

Esther Hernández Marrero será la candidata del Partido Popular al Senado por Fuerteventura en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El PP de Fuerteventura ha confirmado su designación y presenta a la exalcaldesa de Tuineje como su apuesta para recuperar la representación de la formación en la Cámara Alta. La candidatura se completa con Ignacio Solana y Gema Ibáñez.

Fuerteventura constituye una circunscripción propia para el Senado y elegirá un único representante en los comicios del 29 de noviembre, según establece la convocatoria electoral publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Regreso a una Cámara que ya conoce

La candidatura supone el regreso de Hernández a una carrera por una institución en la que ya tuvo representación. La dirigente popular accedió al Senado por Fuerteventura el 11 de junio de 2018, durante la XII legislatura, tras sustituir a Claudio Gutiérrez Vera. Su etapa concluyó en marzo de 2019.

Durante aquella etapa formó parte, entre otras, de las comisiones de Fomento y Transición Ecológica.

Hernández fue posteriormente alcaldesa de Tuineje durante el mandato 2019-2023 y actualmente continúa formando parte del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento. La información de transparencia municipal la recoge en el actual mandato como concejala sin delegación.

El PP centra su discurso en los problemas de la isla

En el anuncio de la candidatura, el PP de Fuerteventura sostiene que Hernández aporta experiencia política y conocimiento de la realidad insular y plantea su candidatura con el objetivo de trasladar las demandas de la isla a Madrid.

La propia formación ha situado entre sus prioridades para esta campaña asuntos como la vivienda, las infraestructuras, la conectividad y la seguridad, críticas que dirige contra la gestión del Gobierno socialista y que forman parte de su discurso electoral.

Esther Hernández intentará así volver al Senado ocho años después de su llegada a la Cámara Alta, esta vez como cabeza de la candidatura popular por Fuerteventura en las elecciones del 29 de noviembre.