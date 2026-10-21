EXCLUSIVA: Noelia González sustituirá a Laura Lima como número dos del PP al Congreso por Tenerife

El Partido Popular introducirá un cambio en los primeros puestos de su candidatura al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife. Según ha podido saber LD Canarias, Noelia González será finalmente la número dos de la lista, por detrás de Gustavo González de Vega.

La decisión modifica la configuración que se manejaba hasta ahora. Este periódico publicó este martes que Laura Lima ocuparía el segundo puesto de la candidatura popular, acompañando a González de Vega. La nueva composición mantiene al actual viceconsejero de Economía e Internacionalización como cabeza de lista, pero sitúa a González en el segundo escalón.

De Los Realejos al Congreso

María Noelia González Daza es actualmente primera teniente de alcalde de Los Realejos y concejala de Servicios Territoriales, con responsabilidad sobre la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de La Laguna, milita en el Partido Popular desde 2004 y forma parte de la Corporación Municipal realejera desde 2007, donde ha asumido distintas responsabilidades de gobierno.

Su trayectoria política también está vinculada a la etapa de Manuel Domínguez al frente del Ayuntamiento de Los Realejos. González formó parte de sus equipos municipales y en las elecciones de 2019 ocupó el tercer puesto de la candidatura popular, mientras Laura Lima figuró en el undécimo.

La incorporación de González mantiene así el peso de Los Realejos en la candidatura diseñada por el PP para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque sustituye el perfil inicialmente previsto para acompañar a González de Vega.

González de Vega mantiene el número uno

El primer puesto continuará en manos de Gustavo González de Vega, actual viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y uno de los perfiles económicos del Ejecutivo autonómico.

Su trayectoria incluye responsabilidades en la Zona Especial Canaria y experiencia relacionada con la internacionalización empresarial y la atracción de inversiones. Su elección como cabeza de lista coloca nuevamente el Régimen Económico y Fiscal, la competitividad y la actividad empresarial entre los ámbitos que el PP pretende reforzar en su representación por Tenerife.

El movimiento se produce mientras los partidos ultiman sus candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre. El plazo para presentarlas ante las Juntas Electorales Provinciales comenzó este miércoles y finalizará el próximo lunes 26 de octubre, antes de su proclamación formal el 2 de noviembre.

De esta forma, salvo nuevos cambios antes de la formalización de la candidatura, el PP concurrirá por Santa Cruz de Tenerife con Gustavo González de Vega como número uno y Noelia González como número dos, dejando fuera de esa segunda posición a Laura Lima.