Fierro denuncia que 704.000 canarios sufren pobreza y exige topar la vivienda

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha denunciado en el pleno del Parlamento de Canarias que 704.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en la comunidad autónoma. Durante una sesión de control dirigida al vicepresidente del Ejecutivo autonómico y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, la diputada sustentó sus críticas en los últimos datos del informe AROPE, señalando un claro retroceso en los indicadores de bienestar durante el último año. Entre los aspectos más preocupantes, Fierro subrayó el repunte de la pobreza infantil, la mayor vulnerabilidad que sufren los mayores de 65 años, el incremento de la pobreza energética y las crecientes dificultades de las familias para hacer frente a imprevistos económicos.

En su diagnóstico, la dirigente socialista situó la crisis habitacional como el detonante central de la brecha social en el Archipiélago. Según las cifras expuestas por la parlamentaria, el 45,4% de las personas que viven de alquiler en Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social, al tiempo que 293.000 ciudadanos acumulan retrasos en el pago de las mensualidades del arrendamiento o de la hipoteca. «La vivienda no es solamente una consecuencia de la pobreza: se está convirtiendo en una de sus principales causas», sentenció Fierro al exigir medidas directas para garantizar hogares asequibles.

Reproches a la política presupuestaria y a la inacción en precios

Fierro recriminó al Ejecutivo compuesto por Coalición Canaria y el Partido Popular que, tras tres años de mandato, no haya puesto en marcha los mecanismos de limitación de precios del alquiler que defiende su formación política para contener la escalada inmobiliaria. Asimismo, contrapuso la situación de vulnerabilidad social con el discurso del Gobierno regional respecto a las cuentas públicas, cuestionando la efectividad de presentar los próximos presupuestos autonómicos como los más altos de la historia.

«¿Realistas para quién? La única realidad es que sus presupuestos, al igual que sus políticas, no le sirven a la inmensa mayoría de la gente», aseveró la diputada socialista. En este sentido, instó a que el incremento del gasto público se traduzca en alivios tangibles para las economías domésticas, especialmente para aquellos hogares que destinan la mayor parte de sus recursos a pagar el alquiler, la cesta de la compra y los suministros básicos.

Reivindicaciones en sanidad, pensiones y universidad

En el tramo final de su intervención, la portavoz del Grupo Socialista amplió sus exigencias para frenar la pérdida de poder adquisitivo frente al encarecimiento de los alimentos y defendió la revalorización periódica de las pensiones frente a los modelos de privatización o recorte que atribuyó al PP. Del mismo modo, denunció la deriva hacia la privatización en la sanidad pública canaria y trasladó sus críticas a la falta de apoyo que atraviesan las universidades públicas de la región, instando al Gobierno autonómico a situar de forma prioritaria la lucha contra la desigualdad en el centro de su acción ejecutiva.