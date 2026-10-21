Guerra abierta entre Canarias y Marlaska por los menores migrantes: Delgado recurre a la Fiscalía

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha llevado ante la Fiscalía los retrasos de la Administración del Estado en los traslados de menores migrantes no acompañados. Durante una entrevista en el programa Despierta Canarias de Radio Marca Tenerife, la responsable autonómica reclamó al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, la convocatoria inmediata de la mesa de seguimiento ante el repunte de embarcaciones registrado en Lanzarote y El Hierro. Asimismo, insistió en la necesidad de desplegar el organismo europeo Frontex, una medida que el Ejecutivo regional viene solicitando «desde el minuto uno».

Delgado contrapuso la situación actual con la crisis de 2023, destacando que ahora existe una legislación específica que regula el procedimiento a seguir con la infancia migrante. Sin embargo, denunció trabas en su cumplimiento: «La diferencia es que ahora hay una ley que da instrucciones de cómo hay que realizar las cosas. Hemos visto que se ha ralentizado todo y hemos tenido que recurrir a la Fiscalía para que se cumpla la ley». A pesar de estos obstáculos, la consejera confirmó que las derivaciones hacia recursos peninsulares se han mantenido gracias a las resoluciones judiciales favorables obtenidas por el Gobierno autonómico.

Balances de gestión

En el repaso a su departamento, Delgado defendió la transformación estructural aplicada en la consejería en lo que va de legislatura. En el ámbito de la inclusión social, remarcó un incremento del 30% en la Renta Canaria de Ciudadanía, abogando por abordar la pobreza infantil de forma integral mediante el apoyo conjunto a la unidad familiar: «No se puede hablar de pobreza infantil de forma aislada. Es una tasa incluida en la familia».

En materia de dependencia y discapacidad, la consejera aseguró que se han recortado de forma sustancial las listas de espera. En concreto, afirmó que se han eliminado completamente en las islas no capitalinas, mientras que en las islas capitalinas los tiempos de tramitación se sitúan por debajo de los 90 días. Esta mejora se ha visto complementada con el refuerzo de la ayuda a domicilio y la asistencia avanzada para permitir a las personas dependientes permanecer en su entorno. Respecto al sistema público, calificó de «intocables» las pensiones y avanzó un aumento de las partidas en los próximos presupuestos regionales.

Reclamación económica de hasta 100 millones al Estado

En el apartado presupuestario, Candelaria Delgado cifró entre 50 y 100 millones de euros la cantidad que Canarias debería recibir del Gobierno de España para combatir la pobreza infantil y reforzar el apoyo a los hogares vulnerables. Según explicó, esta inyección económica permitiría consolidar la inclusión de los menores en la Renta Canaria de Ciudadanía y sostener el incremento de sus cuantías.

Aunque la titular autonómica no concretó el periodo temporal al que corresponde esta suma ni el instrumento de financiación específico, tratándose de una reclamación política del Ejecutivo insular y no de una deuda liquidada formalmente por el Estado, insistió en la urgencia de que la Administración central garantice la suficiencia de recursos económicos para dar respuesta a la realidad social del Archipiélago.