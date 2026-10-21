Iniciado el plazo para aportar las candidaturas ante las juntas electorales para el 29-N

Este miércoles se ha iniciado el plazo para presentar las candidaturas ante las juntas electorales provinciales al Congreso y al Senado para el 29-N. Recordar, además, que el plazo del proceso finalizará el próximo lunes, 26 de octubre.

Una vez se ha rebasado la fecha para registrar las posibles coaliciones, el Comité Federal del Partido Socialista aprobó el pasado sábado sus listas, mientras que el Partido Popular va exponiendo poco a poco a sus principales candidatos. Los partidos están agotando el plazo para aportar las candidaturas completas y desvelar el orden de todas sus papeletas.

PSOE, Frente Amplio, PP y Vox

El PSOE sigue con sus negociaciones con el Frente Amplio para componer las listas al Senado, después de haberse logrado el pacto para concurrir en coalición bajo el nombre de 'Senado de Progreso'. Los partidos políticos ya han adelantado que estarán a la cabeza de todas las listas conjuntas.

Desde los partidos de PP y Vox también han dejado claro que mantienen conversaciones para buscar una fórmula que "impida" que la Cámara Alta acabe controlada por la izquierda.

Las candidaturas serán publicadas el 28 de octubre en el BOE

El próximo 28 de octubre, las candidaturas presentadas serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un momento a partir del que se abrirá un plazo para subsanar irregularidades ante las juntas electorales correspondientes, ha publicado este miércoles la agencia EFE.

Las candidaturas serán formalmente proclamadas el 2 de noviembre y se publicarán en el BOE al día siguiente, después de lo cual solo cabrán recursos ante los tribunales.