La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en todo el archipiélago canario

La Agencia Estatal de Meteorología, este miércoles, ha activado el aviso amarillo por lluvias en todo el archipiélago canario.

Tras la llegada de la DANA Adam a las islas canarias, el aviso meteorológico se ha sumando a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Recordar que entre este lunes y martes, en las islas de El Hierro y La Palma ya se había activado el aviso amarillo por lluvias.

El aviso meteorológico se ha iniciado este miércoles, a las 9.00 horas y según destaca la Aemet, se mantendrá vigente hasta las 00.00 horas de este jueves.

Para este miércoles, 21 de octubre, la Aemet ha pronosticado la probabilidad de chubascos, sin descartar que puedan ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta, especialmente en el Área Metropolitana de Tenerife y sur de Fuerteventura.

Durante este día, habrá intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde, con probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde en el interior de las islas montañosas así como en Lanzarote y Fuerteventura, que podrá ser en forma de chubasco, con baja probabilidad localmente fuerte y acompañado de tormenta en el entorno de la provincia oriental.

Además, las temperaturas seguirán con pocos cambios o ligeros ascensos, salvo las máximas en Lanzarote y Fuerteventura, con descensos. Las Palmas de Gran Canaria contarán con máximas de 25 grados y mínimas de 22 grados. Además, en lo que respecta a las temperaturas de Santa Cruz de Tenerife, las máximas serán de 25 grados y 21 grados las mínimas.

En lo que se refiere al viento, soplará del este o nordeste moderado, amainando a flojo por la tarde.

Predicción para este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto cielos nubosos inicialmente que tenderán a intervalos nubosos a partir de mediodía, salvo en el interior de las islas canarias que se mantendrá nuboso durante las tarde, así como en el norte de las islas montañosas por la noche.

Con probables precipitaciones, que podrán ser en forma de chubascos en las islas montañosas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañados de tormenta, afectando principalmente a la provincia occidental.

Además, las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios y las máximas con algún ligero ascenso. El viento soplará moderado de componente este que rolará a nordeste a lo largo de la tarde.