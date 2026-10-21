La huelga médica alcanza un 7,73% de seguimiento en Canarias según Sanidad

La huelga indefinida de médicos registró este miércoles un seguimiento del 7,73% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

De los 7.230 efectivos convocados al paro, 4.023 estaban afectados por la convocatoria durante esta jornada y 311 secundaron la huelga, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria.

Gran Canaria alcanza el 14,61%

El seguimiento fue especialmente desigual entre las islas. En Gran Canaria, 230 de los 1.574 profesionales afectados se sumaron al paro, lo que supone un 14,61%, el porcentaje más elevado de Canarias.

En Tenerife participaron 65 de los 1.934 efectivos afectados, con un seguimiento del 3,36%.

La Palma contabilizó ocho médicos en huelga de un total de 146 afectados, equivalente al 5,48%.

En Lanzarote participaron cuatro de los 244 médicos afectados, un 1,64%, mientras que en Fuerteventura fueron cuatro de 314, lo que representa un 1,27%.

En La Gomera y El Hierro no se registró ningún efectivo en huelga durante la jornada.

Más de 1.300 profesionales en servicios mínimos

La jornada de mañana contó con 1.326 efectivos en servicios mínimos, según los datos de la Consejería de Sanidad.

El departamento autonómico aseguró que el desarrollo de la huelga durante la mañana transcurrió sin incidencias destacables.