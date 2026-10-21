La Isleta inicia la rehabilitación de 168 viviendas con una inversión de 1,58 millones

La rehabilitación de 168 viviendas del grupo Sanz Orrio, en La Isleta, ya está en marcha con una inversión de 1,58 millones de euros financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Los trabajos afectan a 21 edificios y contemplan actuaciones en fachadas, cubiertas, instalaciones de fontanería y saneamiento, además de la incorporación de paneles fotovoltaicos para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

Fachadas, cubiertas y depósitos de agua

El proyecto incluye la sustitución de los antiguos depósitos de agua de fibrocemento por nuevos depósitos de polipropileno, así como la reparación y pintura de las fachadas.

También se impermeabilizarán las cubiertas y se reforzará la estructura de los pretiles de los edificios.

Las instalaciones de fontanería y saneamiento serán renovadas mediante la sustitución de bajantes y tuberías, con el objetivo de adaptarlas a la normativa vigente y mejorar su funcionamiento.

Paneles solares para superar el 60% de ahorro energético

Una de las principales actuaciones será la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios.

Según el proyecto, estas instalaciones permitirán alcanzar un ahorro energético superior al 60% mediante el uso de energías renovables.

Las obras se han dividido en cinco lotes distribuidos entre las empresas Gratec y Meisur Technological Solutions y abarcan bloques situados en las calles Gijón, Sol y Jerez.

Fondos europeos para rehabilitar viviendas

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.583.778,66 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado mediante los fondos Next Generation EU.

El proyecto forma parte del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para impulsar la rehabilitación residencial en la ciudad.

Ese acuerdo contempla también la actuación sobre 446 viviendas de la fase III del Polígono de Jinámar, cuyos trabajos también han comenzado.

La intervención en Sanz Orrio permitirá actuar sobre 21 edificios de La Isleta con mejoras estructurales, renovación de instalaciones y energía solar para reducir el consumo energético de las 168 viviendas.