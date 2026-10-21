La Justicia de Arrecife delega en Marruecos la investigación de una violación múltiple rumbo a Lanzarote

La frontera sur de Europa no solo pone a prueba la capacidad asistencial y los recursos de Canarias, sino también la eficacia de nuestro Estado de Derecho. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Arrecife ha archivado la causa abierta contra tres hombres acusados de cometer una violación grupal en una patera que arribó a las costas de Lanzarote el pasado 16 de septiembre. El motivo no es la inexistencia de indicios, sino la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para perseguir delitos cometidos fuera de sus aguas territoriales por ciudadanos extranjeros.

El caso expone las costuras de una legislación que choca de frente con la realidad de la ruta atlántica. La víctima, una mujer procedente de Guinea, llegó a la isla tras sobrevivir a una travesía desde Agadir (Marruecos) que se prolongó durante cuatro días. En esa misma embarcación neumática, donde viajaban 65 personas, perdieron la vida tres ocupantes y hasta 14 desaparecieron en el mar, según los registros de las organizaciones que monitorizan estas salidas. Al pisar suelo canario, la mujer denunció haber sido agredida sexualmente por varios varones durante el trayecto.

Cinco días entre la prisión y la libertad

En un primer momento, la maquinaria judicial y policial en Lanzarote actuó con la diligencia habitual ante un delito de esta gravedad. Tras los reconocimientos médicos forenses y la toma de declaraciones, la Policía detuvo a tres hombres originarios de Mali y Burkina Faso. Aunque la víctima se encontraba en un estado de conmoción que le impidió reconocer a sus agresores, el testimonio directo de otro pasajero permitió señalar a los tres sospechosos.

El 19 de septiembre, el juzgado decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres investigados, una medida que fue ratificada dos días después. Sin embargo, el 24 de septiembre quedaron en libertad. Un informe del Ministerio Fiscal advirtió de un obstáculo insalvable con el actual código en la mano. Los tribunales españoles carecían de competencia para instruir el caso y mantener a los acusados privados de libertad.

El laberinto de la jurisdicción universal

La resolución judicial detalla con precisión técnica por qué el sistema penal español se detiene en la orilla. Según el relato de la propia denunciante, las agresiones se produjeron entre el segundo y el tercer día de navegación. En ese momento, la neumática se encontraba en aguas internacionales, lejos del mar territorial español.

A este factor geográfico se suma la falta de vínculo legal con España. La embarcación carecía de pabellón nacional y ni la víctima ni los presuntos agresores contaban con nacionalidad española o residencia habitual en el país antes de desembarcar en Arrecife. Aunque los hechos encajan en las conductas que persigue el Convenio de Estambul sobre violencia contra la mujer, la Ley Orgánica del Poder Judicial exige requisitos muy tasados para activar la persecución extraterritorial. La Fiscalía de Canarias ya ha advertido de la necesidad de promover una reforma legal que evite que los barcos sin bandera que navegan hacia el archipiélago se conviertan en espacios sin ley.

Expediente rumbo a Rabat

El juez subraya en su auto que el archivo no cuestiona la veracidad del relato de la víctima ni la existencia del delito. Para evitar que el caso quede impune, el juzgado de Arrecife ha ordenado remitir todos los informes periciales y testimonios al Ministerio de Justicia. El objetivo es que el Gobierno traslade el expediente al Reino de Marruecos, país desde donde partió la expedición, así como a las autoridades de Mali, Burkina Faso y Guinea.

Queda por ver el recorrido real que tendrá esta documentación en las administraciones judiciales de esos países, mientras los tres señalados permanecen en territorio nacional sin cargos abiertos en su contra por estos hechos.

Por su parte, la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye apunta a la vía del recurso o a la presentación de una querella formal por parte de la agraviada o la Fiscalía, único resquicio que ofrece el artículo 23.6 de la ley para reclamar medidas de protección amparadas en el Estatuto de la Víctima. La letrada cuestiona además que las detenciones se apoyaran en un único testigo en medio del caos de un desembarco con heridos hospitalizados y desaparecidos, una muestra más del desbordamiento institucional que sufre Canarias ante una crisis migratoria que supera tanto los recursos materiales de las islas como el alcance de las leyes españolas.