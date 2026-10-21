La TF-1 afrontará cortes nocturnos desde este domingo por obras entre Güímar y Santa Cruz

Las obras de rehabilitación de la TF-1 entre Güímar y Santa Cruz de Tenerife comenzarán en la noche de este domingo y obligarán a realizar cortes parciales de circulación a partir de las 22:00 horas.

La actuación afectará a unos 18,6 kilómetros de la autopista en ambos sentidos y contará con una inversión cercana a los 14 millones de euros.

Dos tramos ejecutados de forma paralela

El proyecto se ha dividido en dos lotes que se desarrollarán simultáneamente. El primero comprende 8,5 kilómetros y cuenta con un presupuesto de 7,5 millones de euros, mientras que el segundo afecta a 10,1 kilómetros y dispone de 6,3 millones.

Los trabajos incluirán la renovación del pavimento, la incorporación de bandas sonoras en el borde de la calzada y el repintado de la vía y sus enlaces.

También está prevista la instalación de nueva señalización informativa, mejoras en los vallados de la mediana y el asfaltado de varios ramales incluidos en los enlaces del tramo.

Cortes a partir de las 22:00 horas

Las actuaciones se desarrollarán con cortes parciales de tráfico desde las 22:00 horas, por lo que se pide especial precaución a quienes circulen durante la noche por este tramo de la TF-1.

La rehabilitación se ejecutará en ambos sentidos entre Güímar y Santa Cruz, uno de los principales corredores viarios del área metropolitana de Tenerife.