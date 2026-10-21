Lanzarote impulsa sus pymes en el exterior. 83.000 euros para conquistar el mercado irlandés

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado el anexo al convenio de colaboración con Proexca para el ejercicio 2026, consolidando una alianza estratégica enfocada en la internacionalización del tejido empresarial de la isla. El plan de actuaciones aprobado contempla una inversión conjunta de 82.965 euros destinada a financiar la participación insular en la iniciativa Taste Dublín 2026, de los cuales el Cabildo aporta 52.965 euros a través del Área de Promoción Exterior y Proexca asume los 30.000 euros restantes.

El presidente insular remarcó que Lanzarote dispone de empresas y productos con capacidad para abrirse paso fuera de las islas. Betancort sostuvo que la internacionalización constituye «una herramienta para fortalecer nuestro tejido productivo y construir una economía con más posibilidades de futuro y más empleo», al tiempo que defendió la cooperación con Proexca como una vía eficaz para sumar recursos y aumentar la competitividad del tejido empresarial.

Atracción de inversiones y apoyo directo a las empresas

Por su parte, la consejera de Promoción Económica, Nori Machín, enfatizó la utilidad práctica de esta colaboración institucional para ofrecer un acompañamiento directo a las pymes locales. «Nuestro objetivo es facilitar que las empresas de Lanzarote puedan dar a conocer sus productos y servicios, establecer contactos estratégicos y explorar nuevos mercados», indicó Machín, abogando por un trabajo coordinado que responda a las necesidades reales del sector productivo.

El acuerdo incluye además una línea de trabajo orientada de forma específica a la atracción de inversiones para Lanzarote. A través de esta vía, se prevé identificar proyectos empresariales con potencial para implantarse en la isla, proporcionando asesoramiento técnico e incentivos para favorecer la innovación, la diversificación de la estructura económica local y la creación de puestos de trabajo cualificados.

Liderazgo entre las islas no capitalinas

El consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carbajal, subrayó la atención prioritaria que la entidad pública otorga a las islas no capitalinas para apoyar su proyección internacional. Martín Carbajal destacó la colaboración estrecha que mantienen con el Cabildo y las Cámaras de Comercio, así como la efectividad de herramientas de apoyo como el programa Aporta Islas No Capitalinas, que concede subvenciones directas a las pequeñas y medianas empresas para facilitar su expansión exterior.

En este contexto, el responsable de Proexca resaltó el dinamismo mostrado por la economía lanzaroteña, confirmando que Lanzarote se sitúa actualmente como la isla no capitalina que abandera el mayor número de proyectos de internacionalización empresarial en el Archipiélago.