Las empresas canarias buscan en Bruselas las herramientas para competir en Europa

El dinamismo del sector privado vuelve a demostrar que la iniciativa empresarial es el verdadero motor del desarrollo económico. Esta semana, el corazón de la Unión Europea recibe a una veintena de organizaciones de nuestro archipiélago dispuestas a exprimir los mecanismos de apoyo que ofrece Bruselas. La misión, bajo el paraguas de Enterprise Europe Network Canarias, ha desplazado a 27 empresas locales con un objetivo claro: sortear las limitaciones de la insularidad, captar inversión y expandir sus fronteras en un mercado que exige, cada vez más, altas dosis de competitividad.

El reto de la internacionalización y el libre comercio

La expedición canaria no ha viajado a Bélgica para realizar visitas de cortesía. El sector privado sabe que el crecimiento pasa por tejer alianzas sólidas. En apenas unos días, la delegación ha cerrado 104 reuniones bilaterales con más de una treintena de firmas internacionales. Este espacio de conexión directa, alejado de la lentitud burocrática habitual, ha permitido intercambiar 78 oportunidades de negocio tangibles.

Hablamos de pymes, autónomos y centros de investigación tecnológica que buscan socios estratégicos para consolidar acuerdos de cooperación. En un entorno globalizado, la supervivencia del tejido productivo canario depende de su capacidad para integrarse en las cadenas de valor europeas, fomentando un entorno de libre comercio donde el mérito y la innovación marquen la diferencia.

El campo y los recursos hídricos frente a la regulación

Uno de los frentes más sensibles de esta misión afecta directamente a la estructura de nuestra economía tradicional. Los representantes del sector agroalimentario canario han mantenido encuentros con la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea para negociar el estado del Posei, una herramienta fundamental para compensar los sobrecostes de la ultraperiferia de cara al próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034). La certidumbre financiera es vital para que nuestros agricultores puedan planificar a largo plazo sin el temor constante a los recortes.

En paralelo, el sector del agua en las islas se ha sentado con las autoridades comunitarias de Medio Ambiente. La nueva Iniciativa Europea del Agua debe aplicarse en Canarias atendiendo a nuestra realidad geográfica. Las empresas locales necesitan marcos regulatorios ágiles, no imposiciones normativas que ahoguen la viabilidad de los proyectos destinados a mitigar la escasez y mejorar las infraestructuras hidráulicas.

La innovación como motor de crecimiento

La búsqueda de alternativas tecnológicas centra la segunda fase del viaje. La comitiva ha puesto el foco en el programa Horizonte Europa y en los mecanismos de financiación en cascada para empresas innovadoras. Acceder a herramientas como el Fondo Europeo de Competitividad o el de Defensa permite a nuestras organizaciones de base tecnológica escalar sus proyectos sin depender en exclusiva de la financiación bancaria tradicional o del endeudamiento excesivo.

Menos burocracia para competir en igualdad

La misión culminará en el Parlamento Europeo, el escenario idóneo para recordar a los legisladores comunitarios las verdaderas necesidades de las empresas. El objetivo de la visita institucional es conocer de primera mano las normas que rigen el mercado, pero también exigir armonización y simplificación administrativa.

El éxito de esta convocatoria, que ha triplicado las inscripciones de su edición anterior superando las 70 solicitudes, refleja el hambre de crecimiento de nuestro sector privado. Sin embargo, para que este impulso cristalice, Europa debe garantizar un terreno de juego donde las trabas regulatorias no penalicen a los emprendedores. Las empresas canarias han demostrado en Bruselas que están dispuestas a competir; ahora es la Administración la que debe apartarse del camino y facilitar la creación de riqueza.