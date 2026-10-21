Las Palmas recuperará una salida a la GC-1 cerrada desde 2022 por las obras de la MetroGuagua

Más de cuatro años después de su cierre, Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado las obras para recuperar de forma provisional la conexión entre las calles Nicolás Estévanez y Simón Bolívar y la GC-1, junto al parque de Santa Catalina.

El acceso dejó de estar operativo el 1 de agosto de 2022 como consecuencia de los trabajos asociados al paso inferior de la MetroGuagua. El tráfico que utilizaba esta salida hacia la avenida Marítima pasó entonces a desviarse por León y Castillo para incorporarse a la GC-1 a la altura de Alcaravaneras.

Lo que inicialmente se planteó como una afección provisional vinculada al desarrollo de las obras terminó prolongándose durante años. En septiembre de 2023 se amplió además el vallado de la actuación en Nicolás Estévanez y en el espacio situado entre la Casa del Turismo, la Casa Fataga y el edificio Miller para continuar con los trabajos del tramo subterráneo.

Un cierre ligado al tramo más complejo de la MetroGuagua

El entorno de Santa Catalina debía albergar uno de los elementos más singulares de la MetroGuagua. El proyecto contemplaba un paso inferior de 565 metros, de los que 395 discurrirían bajo tierra y otros 170 corresponderían a las rampas de acceso.

En el subsuelo estaba prevista una zona de paradas de más de 500 metros cuadrados junto al edificio Miller, con escaleras, ascensores y dos carriles exclusivos para el nuevo sistema de transporte.

Sin embargo, el contrato para ejecutar el paso inferior fue resuelto en julio de 2024. El Ayuntamiento explicó posteriormente que la obra no podía continuar en los términos inicialmente pactados y que tampoco era posible modificar el contrato conforme a las condiciones legales aplicables.

La paralización dejó pendiente no solo el futuro del tramo de la MetroGuagua, sino también la recuperación de una conexión viaria que había desaparecido precisamente para permitir aquellas obras.

Los vecinos reclamaron recuperar el acceso

La reapertura de Nicolás Estévanez llegó también al debate municipal. En mayo de 2025 una representante de los vecinos de la zona pidió en el Pleno que se recuperara la salida a la avenida Marítima mientras permanecieran paralizadas las obras de la MetroGuagua.

Durante aquella intervención aseguró que el cierre estaba provocando retrasos de entre 20 y 30 minutos en horas punta, una estimación trasladada por los propios residentes y no una medición municipal.

Meses después, ante otra reclamación ciudadana, los servicios municipales señalaron que el estado del vial impedía abrirlo directamente y que eran necesarias actuaciones previas de acondicionamiento y la ejecución de una nueva conexión.

La recuperación provisional terminó incorporándose a la programación municipal y en junio de 2026 salió a licitación. Las obras fueron adjudicadas en septiembre a Lopesan Asfaltos y Construcciones con un plazo de cuatro meses.

Un nuevo vial provisional hacia la GC-1

Los trabajos que comienzan ahora contemplan la construcción de un vial provisional entre Nicolás Estévanez y Simón Bolívar y un nuevo cruce sobre la mediana que permitirá recuperar la incorporación hacia la GC-1.

También se reasfaltarán los viales afectados y se ejecutará un nuevo firme mediante trabajos de cajeo, geotextil, compactación del terreno y diferentes capas para acondicionar la circulación.

La intervención incluye además la recuperación de la acera en la esquina de Nicolás Estévanez con Simón Bolívar y la restitución de itinerarios peatonales accesibles.

En materia de alumbrado se instalarán tres nuevos báculos con luminarias LED, mientras que durante las obras se señalizarán los desvíos para vehículos y peatones y se mantendrán los accesos a las viviendas y garajes del entorno.

La actuación permitirá así recuperar una salida que permanece cerrada desde 2022, aunque no supone una solución definitiva para el entorno de Santa Catalina. La propia información de Guaguas Municipales mantiene actualmente el paso inferior de la MetroGuagua como un proyecto pendiente, por lo que la conexión que ahora comienza a ejecutarse tendrá carácter provisional.