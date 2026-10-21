Los gestores de apartamentos en Canarias ven el final de 2026 con mayor optimismo que los hoteleros

El cierre del ejercicio económico en el Archipiélago vuelve a dejar una lectura reveladora sobre el comportamiento de nuestro principal motor productivo. Los responsables de los apartamentos turísticos en Canarias afrontan el último trimestre de 2026 con mayor optimismo que los gestores de la planta hotelera tradicional. Así se desprende de la última Encuesta de Expectativas de Alojamientos Turísticos Colectivos publicada este miércoles por el Instituto Canario de Estadística (Istac), donde el índice de confianza del segmento extrahotelero escala 16 puntos respecto al trimestre anterior.

El dato refleja la capacidad de adaptación de una oferta que responde con cintura a los cambios en la demanda del viajero europeo de invierno. Mientras el 42,3% de los gestores extrahoteleros prevé que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre, el porcentaje en los hoteles se sitúa ligeramente por debajo, en el 41,4%. La diferencia también se aprecia en el pesimismo empresarial. Solo el 9,3% de los apartamentos anticipa un escenario negativo, frente al 11% de los directivos hoteleros que recelan del comportamiento del mercado en esta recta final del año.

Previsiones de ocupación para la temporada de invierno

La entrada en la temporada alta de Canarias mantiene el pulso en el volumen de reservas, aunque con matices entre ambos modelos de alojamiento. Los hoteles de las Islas parten con ventaja en el arranque del trimestre y estiman una ocupación del 80% para este mes de octubre, que se moderará al 77% en noviembre y al 75% en diciembre.

Por su parte, los establecimientos extrahoteleros muestran una curva más uniforme. Calculan llenar el 75% de sus plazas en octubre, alcanzar el 77% en noviembre, empatando en ese tramo con la planta hotelera— y cerrar diciembre en el 74%. Si se compara la fotografía con el cuarto trimestre de 2025, la percepción mayoritaria es de consolidación. El 57% de los hoteleros y el 59% de los gestores de apartamentos dan por hecho que el grado de ocupación se mantendrá en los mismos márgenes que hace un año, síntoma de un mercado que ya opera cerca de su techo de capacidad.

Estabilidad en inversión, empleo y precios

Más allá del flujo de visitantes, el termómetro empresarial del Istac permite observar las decisiones internas de las compañías que operan en las Islas. El clima empresarial para el cuarto trimestre apunta a una contención generalizada, donde la prioridad pasa por sostener las estructuras actuales antes que aventurarse en nuevas expansiones.

En el mercado laboral, el 78% de los apartamentos y el 68% de los hoteles aseguran que mantendrán estables sus plantillas respecto al trimestre previo. Una cautela similar se traslada al capítulo de la inversión empresarial, donde casi ocho de cada diez negocios, el 78% en hoteles y el 79% en extrahoteleros, descartan variaciones en su asignación de capital para cerrar el año.

En cuanto a la evolución de los precios y la facturación, casi la mitad del sector prevé un escenario sin cambios bruscos. El 48% de los hoteles y el 49% de los apartamentos mantendrán sus tarifas en niveles similares a los del verano, lo que se traducirá en una facturación estable para el 44% y el 43% de los respectivos negocios. El tejido turístico canario opta así por consolidar márgenes y afianzar su tesorería de cara a la campaña de invierno.